लखनऊ मेट्रो स्टेशन पर बंदरों को भगाने के लिए तैनात किए गए 'लंगूर'! फोटोज ध्यान से देखने पर चलेगा सच का पता

भारत के कई शहरों में आपको बंदर सड़क के किनारे, इमारतों पर, तारों पर, और पेड़ों पर बैठे दिख जाएंगे. कई जगहों पर तो बंदरों से काफी समस्या भी खड़ी हो जाती है. रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर बंदर (Monkeys at Railway stations) दिखना आम बात थी मगर अब यही दृश्य मेट्रो स्टेशनों पर भी दिखने लगा है. लखनऊ में भी ऐसी समस्या देखने को मिल रही है. लखनऊ के मेट्रो स्टेशन बंदरों (Monkey at Lucknow metro station) के घर बन चुके हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं. अब इस समस्या से निजाद पाने के लिए स्टेशनों पर ‘लंगूरों’ (Langur Lucknow Metro station) को तैनात कर दिया गया है.

सोशल मीडिया पर लंगूरों की ये फोटो वायरल हो रही है मगर आपको इन फोटोज को ध्यान से देखना पड़ेगा तब आपको फोटोज के पीछे का सच मालूम चलेगा. दरअसल, फोटो में नजर आ रहे लंगूर असली के नहीं है. ये महज कागज के कटआउट (Langur Cutout at metro station) हैं जिसे बंदरों से छुटकारा पाने के लिए लगाया गया है. यूपी सरकार लखनऊ मेट्रो स्टेशनों से बंदरों को हटाने के लिए काफी कोशिश कर रही थी क्योंकि कई बार बंदर हिंसक भी हो जा रहे थे जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था. न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार लखनऊ मेट्रो के 9 स्टेशनों पर लंगूरों के कटआउट लगाए गए हैं जिसे देखकर बंदर डर के भागेंगे.

Lucknow Metro places cutouts of Langurs at nine metro stations that are experiencing monkey menace, in a bid to scare away monkeys. Visuals from Badshah Nagar metro station. pic.twitter.com/5OxQBVjsgR

