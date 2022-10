VIDEO: खाना खिलाने वाले शख्स की हुई मौत तो सदमे में आ गया लंगूर! अंतिम संस्कार में पहुंच सबको किया भावुक

इंसान और जानवर का रिश्ता बेहद खास होता है. जब दोनों एक दूसरे को दिल से पसंद करने लगते हैं तो उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं. इंसान के मन में भले ही कोई चालाकी या बुरा ख्याल आ जाए मगर जानवरों के अंदर ऐसा कभी नहीं होता. अगर आप उन्हें खाना देंगे तो वो आपको अपना सब कुछ मान लेंगे. इस बात का सबूत हाल ही में श्रीलंका (Man died in Sri Lanka Langur pay tribute) में देखने को मिला. इन दिनों श्रीलंका के एक अंतिम संस्कार का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर पार्थिव शरीर के पास बैठा नजर आ रहा है.

ट्विटर यूजर सुबोध कुमार ने हाल ही में एक वीडियो ट्वीट किया है जो काफी भावुक (emotional langur video) कर देने वाला है. इस वीडियो में एक लंगूर, अंतिम संस्कार (langur in man funeral) में पार्थिव शरीर के पास बैठा है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा है. जानवरों का स्नेह उन लोगों के प्रति बहुत ज्यादा होता है जो उन्हें खाना (man feed langur dies video) देते हैं, फिर चाहे वो उनके मालिक हों या फिर अंजान होकर सिर्फ खाना देने का काम करते हैं. इस लंगूर ने भी ऐसा ही किया.

#WATCH | Gray Langur refuses to accept his feeder’s death, tries to wake him up.

Srilanka – A heartbreaking video of a monkey attempting to wake a dead man has turned viral.

56 year old Peethambaram Rajan, a resident of Batticoloa died on 17th October after feeling unwell. 😔 pic.twitter.com/GKjuR04vom

— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 19, 2022