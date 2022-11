VIDEO: गिद्ध के बच्चे को खाना खिलाने के लिए जू कर्मियों ने खोजा कमाल का तरीका, मां का मुखौटा बनाकर दिया चारा

दुनिया में कई ऐसी प्रजाति के जीव हैं जो इंसान के अत्याचारों और प्रकृति को बरबाद करने की वजह से विलुप्त होने की कगार पर हैं. गिद्ध भी उन्हीं में से एक जीव हैं. इस वजह से आपको गिद्ध आज के समय में कम ही देखने को मिलेंगे. इन दिनों एक गिद्ध के बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसे जू कर्मी खाना खिला रहे हैं. ये दुर्लभ प्रजाति (rare species of vulture video) के गिद्ध का बच्चा है.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है. ये वीडियो है लैपेट फेस्ड वल्चर (lappet-faced vulture) की. वीडियो में बताया गया कि ये कैलिफोर्निया के सैन डिएगो जू (San Diego zoo) का है. ये अफ्रीकन गिद्धों (largest African Vulture) की सबसे बड़ी प्रजाति है. ब्रिटैनिका वेबसाइट के अनुसार इन गिद्धों का कद 3 फीट 3 इंच तक हो सकता है. जबकि एक पंख से दूसरे तक इनकी चौड़ाई 8.9 फीट तक हो सकती है.

A baby lappet-faced vulture is fed at the San Diego Zoo. This species is the largest African Vulture. pic.twitter.com/yfvS8hkkgs

— Fascinating (@fasc1nate) November 24, 2022