5 करोड़ साल पहले भी धरती पर मौजूद थी पेंगुइन! इंसानों जितना था कद, शोध से पता चली हैरान करने वाली बात!

दुनिया की कई अजबगजब चीजों के बारे में हमें तब पता चलता है जब वैज्ञानिक उसके बारे में शोध करते हैं. हाल ही में ऐसी ही अनोखी चीज का पता न्यूजीलैंड में चला जहां वैज्ञानिकों को पेंगुइन्स के जीवाश्म मिले हैं. ये फॉसिल 10-20 साल नहीं, बल्कि 5 करोड़ साल पुराने हैं. हैरानी की बात तो ये है कि ये दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन (Largest Penguin ever lived) का जीवश्म है जिसके कद और वजन को जानकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं.

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक टीम ने साल 2016-2017 में न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड (South Island, New Zealand) स्थित नॉर्थ ओटागो (North Otago giant penguin) के बीच पर विशाल पत्थरों पर रिसर्च की थी. जानकारी के अनुसार ये पत्थर भी 5.9 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ साल पुराने हैं. इन्हीं में से टीम को पेंगुइन के जीवाश्म (fossils of the largest penguin) प्राप्त हुए हैं. तुलना के लिए आपको बता दें कि आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन्स, एंपरर पेंगुइन्स होती हैं जिनका वजन 22 से 45 किलो होता है और अधिकतम कद 4 फीट तक हो सकता है.

सोशल मीडिया पर जानकारों ने पेंगुइन के कद के बारे में जानकारी दी है. (फोटो: Twitter/@KsepkaLab)

चौंकाने वाला था वजन

पर वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि जिस पेंगुइन के जीवाश्म मिले हैं, उसका कद 6.6 फीट तक लंबा रहा होगा और उसकी हड्डियों की घनत्वता से अंदाजा लगाया गया कि उसका वजन 150 किलो से भी ज्यादा होगा. वैज्ञानिकों ने इसका नाम Kumimanu fordycei रखा है. यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो के प्रोफेसर Dr R. Ewan Fordyce के सम्मान में पेंगुइन के फॉसिल को ये नाम दिया गया है.

एक और प्रजाति का मिला जीवाश्म

यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों को दो अलग तरह की पेंगुइन्स के जीवाश्म मिले हैं. दूसरी प्रजाति का नाम Petradyptes stonehousei रखा गया है जिसके वजन का अंदाजा 50 किलो ही लगाया गया है. ये विशाल पेंगुइन से कम वजन की है मगर आज की एंपरर पेंगुइन से साइज में ज्यादा बड़ी रही होगी. इतने बड़े जीव का पता चलने पर ये सवाल फिर खड़ा होता है कि आखिर करोड़ों साल पहले जीव इतने बड़े कैसे हुआ करते थे? वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि उस वक्त पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, इस वजह से जानवरों का साइज भी बड़ा होता गया.

