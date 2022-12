'घर पर बैठकर वेब सीरीज़ देखनी है, छुट्टी चाहिए' शख्स ने लिखा दिलचस्प लीव एप्लिकेशन!

Viral Leave Application: सोशल मीडिया पर आजकल एक से बढ़कर एक चीज़ें वायरल होती रहती हैं. कभी शादी का कार्ड अजीबोगरीब ढंग से छपवाया जाता है, जिसे इंटरनेट पर देखकर लोग खूब मज़े लेते हैं. वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल से छुट्टी लेने के लिए बुंदेलखंडी में एप्लिकेशन लिख दिया गया. आज हम आपको इससे बिल्कुल अलग एक ऐप्लिकेशन दिखाएंगे, जिसमें कर्मचारी ने वेब सीरीज़ देखने के लिए छुट्टी मांगी है.

आमतौर पर आपने लोगों को बीमारी, किसी मुसीबत या फिर कई बार घूमने-फिरने के लिए छुट्टी मांगते हुए देखा होगा लेकिन ट्विटर पर इस वक्त छुट्टी का एक एप्लिकेशन वायरल हो रहा है, जिसमें एक खास चीज़ के लिए छुट्टी मांगी गई है. शायद ही आपने कभी किसी को फिल्म या वेब सीरीज़ देखने के लिए छुट्टी मांगी होगी लेकिन इस अर्ज़ी में कुछ ऐसा ही कहा गया है.

‘घर पर बैठकर वेब सीरीज़ देखनी है, छुट्टी चाहिए’

ट्विटर पर वायरल हो रही पोस्ट में देखा जा सकता है कि एक एप्लिकेशन में शख्स छुट्टी मांग रहा है. “Pitchers” नाम की वेब सीरीज़ का नया सीज़न देखने के लिए शख्स ने छुट्टी मांगी है. शख्स ने लिखा है- ‘ये 23 दिसंबर की छुट्टी लेने के लिए औपचारिक आवेदन है, ताकि घर पर बैठकर Pitchers- Season 2 देखा जा सके. मेरी पसंदीदा वेब सीरीज़ को वीकडेज़ में देखने की वजह से स्लीप साइकिल गड़बड़ होती है और मैं वीकेंड का इंतज़ार नहीं कर सकता. मैं रिससर्च और मॉनिटरिंग का काम 24 दिसंबर को शुरू कर दूंगा.’

