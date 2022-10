खुद को शीशे में देखकर तेंदुए के उड़ गए होश, अपनी ही परछाई पर करने लगा हमला! देखें वीडियो

इंसान के सामने शीशा रख दीजिए तो वो तुरंत अपने कपड़े सेट करने लगेगा, बाल झाड़ने लगेगा, चेहरे के हावभाव की जांच करेगा और फिर पूरा ध्यान खुद की परछाई पर ही डाले रहेगा. पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जानवर के सामने वही शीशा रख दिया जाए तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? अब जानवरों को तो पता नहीं होता कि शीशा (Leopard watching itself in mirror) क्या चीज है और उससे होता क्या है, तो ये स्वभाविक है कि जब वो खुद को शीशे में देखते हैं तो डर जाते हैं. ऐसा ही एक तेंदुए के साथ हुआ जब उसके सामने शीशा रखा गया.

ट्विटर अकाउंट @OTerrifying पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक तेंदुए के सामने शीशा (leopard in mirror viral video) रखा नजर आ रहा है. शेर, बाघ, तेंदुए जैसे जानवर अपने इलाकों को बनाने के लिए जाने जाते हैं. वो इलाकों को तय करने के लिए या तो पेड़ों पर पेशाब करते हैं या फिर अपने पंजों से निशान बनाते हैं और जब उनके इलाके में कोई दूसरा शिकारी जीव आता है तो वो उनसे लड़ लेते हैं. इस तेंदुए को भी ऐसा ही लगा जब इसने खुद को शीशे में देखा.

Leopard reacts to seeing himself in a mirror 😳 pic.twitter.com/Zpsz6dzRMM

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) October 22, 2022