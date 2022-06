हड़प्पा सभ्यता की तकनीक का इस्तेमाल कर तेंदुए की बचाई जान, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

जंगली इलाकों में खुले हुए कुएं जानवरों के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर देते हैं. अक्सर ऐसी खबरें सामने आई हैं कि कोई जंगली जानवर कुएं में गिर गया है. कई बार उनकी मौत भी हो जाती है. ऐसे में वन विभान को काफी सक्रीय रहना पड़ता है जिससे वो उन्हें मरने से बचा सकें. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (leopard rescued from open well viral video) हो रहा है जिसमें वन विभाग के कर्मचारी एक तेंदुए को कुएं में से बचाते दिख रहे हैं.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda IFS video) अक्सर अपने ट्विटर पर जानवरों से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज (Animal videos) शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो होश उड़ाने वाला है. वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में वन विभाग कर्मियों ने मिलकर एक तेंदुए को कुएं (leopard fell in well video) से निकाला है. इंसानों के इतनी पास होने के बावजूद तेंदुए ने उनपर हमला नहीं किया और वहां से भाग गया. बचाव कार्य की खासियत ये है कि इसमें तेंदुए को बचाने के लिए जिस टेकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसे हड़प्पा सभ्यता की टेकनीक कहते हैं.

Another day.

Another rescue of leopard from open well using the Mohenjo Daro Harappan technology.

This will stop only when we close the open wells around animal habitat. pic.twitter.com/kvmxGhqWlf

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 25, 2022