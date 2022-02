लेस्बियन महिला पर चढ़ा मां बनने का बुखार! प्रेग्नेंट दिखने के लिए बनवाया 20 हजार रुपये का नकली पेट

दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग हैं और उनको अलग-अलग तरह की चीजें (Weird interest of people) पसंद हैं. किसी को सामानों से प्यार है तो किसी को अनुभवों से. कई बार लोगों का शौक इस हद तक बढ़ जाता है कि लोग उसे पागलपन समझने लगते हैं. ऐसा ही एक पागलपन अमेरिका की एक महिला के अंदर है जिसपर मां (American woman desperate to become mother) बनने का भूत सवार है. दरअसलस, वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, सिर्फ प्रेग्नेंट (Woman with baby fever wants to be pregnant) बनना चाहती है!

आप सोचेंगे कि ये क्या बेवकूफी है. चलिए आपको हम सब कुछ बताते हैं. अमेरिका की एक 22 वर्षीय महिला सोफी मोस्का (Sophie Mosca) इन दिनों काफी चर्चा में हैं. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सोफी पर मां बनने का बुखार चढ़ा है. उन्हें बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को देखना बहुत पसंद है. बस इस शौक को वो खुद भी पूरा करना चाहती हैं. शौक होना एक बात है और उसे पूरा करना दूसरी. सोफी इस शौक को असलियत में नहीं पूरा कर पातीं इसलिए उन्होंने इसके लिए काफी कीमती तरीका खोज निकाला है.

लेस्बियन हैं सोफी, बनवाया 20 हजार का नकली पेट

सोफी ने एक सिलिकॉन का बेबी बंप (Silicon Baby Bump) यानी नकली पेट बनवाया है जो प्रेग्नेंट महिलाओं की पेट (Woman spend 20 thousand rupees on fake pregnancy bump) की तरह उभरा हुआ है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेट की कीमत 20 हजार रुपये है. जी हां, सोफी ने 20 हजार रुपये खर्च के एक नकली पेट बनवाया है और महीने में वो उसे एक बार तो जरूर पहनकर प्रेग्नेंट दिखने का शौक पूरा करती हैं. आपको बता दें कि सोफी सनशार्क नाम के कपड़ों के ब्रांड की मालकिन हैं. वो अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड एवरी के साथ कपड़ों से जुड़े पोस्ट करती रहती हैं.

लोगों ने वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

सोफी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वायरल टिकटॉक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने ये पेट लगाते हुए सभी को दिखाया. इसे देखकर अधिकतर लोग दंग हैं. एक महिला ने मजाक में कहा कि आखिर इन सब चीजों की जरूरत क्या है. जबकि एक पुरुष ने कहा कि शायद ऐसा करके मेट्रो और बस में सीट आसानी से मिल जाती है या फिर दुकानों की लाइनों में लोग आगे खड़ा होने का ऑफर दे देते हैं. दूसरी ओर मां बनने के बुखार से ग्रसित कुछ महिलाओं ने कहा कि ये आइडिया काफी अच्छा है और वो भी इसे आगे ट्राय करना चाहेंगी.

