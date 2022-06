सामने आया पेड़ पर बिजली गिरने का लाइव Video! आसमान से आग की तरह गिरता देख लोग हुए दंग

प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करती है मगर उसके बावजूद हम उसे हल्के में लेकर उसे नाश करने में लगे रहते हैं. असल में हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति के कोमल रूप के पीछे और रौद्र रूप भी है जिससे वो हमें चुटकियों में मिटा सकती है. आपने अक्सर लोगों को ये सलाह देते सुना होगा कि बिजली गिरने के वक्त पेड़ के नीचे मत खड़े रहो क्योंकि पेड़ों पर बिजली (Lightning strikes on tree video) पहले गिरती है. इस बात का सबूत एक वायरल वीडियो में देखने को मिला है जिसमं पेड़ पर बिजली गिरते लाइव नजर आ रही है.

वंडर ऑफ साइंस (Wonder of Science) नाम के ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो (Lightning on tree video) शेयर किया गया है जिसमें पेड़ पर बिजली गिरते नजर आ रही है. ये दृश्य इतना खौफनाक (Horrific video of lightning striking a tree) है कि इसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएंगे. हमेशा ये नसीहत दी जाती है कि बारिश पड़ने के वक्त पेड़ों के पास नहीं खड़े रहना चाहिए क्योंकि पेड़ पर सीधे बिजली गिरती है. जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें बिजली गिरते दिख रही है.

This is why you should never stand under a tree during a storm. Credit: tomasgesu/TikTokpic.twitter.com/cf1VBIp9Gq — Wonder of Science (@wonderofscience) June 13, 2022



पेड़ पर गिरी बिजली

वीडियो को कांच की खिड़की के अंदर से बनाया गया है. बाहर बारिश होते दिखाई दे रही है और सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है. पलक झपकते ही पेड़ पर तेज रफ्तार में बिजली गिरती नजर आ रही है जो इतनी भयानक है कि कोई भी जब इस वीडियो को देखेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी. बिजली पेड़ के ऊपर से जड़ तक आग की लपट की तरह गिरती दिखाई दे रही है. अगर कोई इस बिजली के जद में आ गया तो उसकी मौत तो पक्की है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ये वीडियो 22 हजार व्यूज पा चुका है और कई लोगों ने इसपर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने मजाक में कहा कि वो बिचारा पेड़ दोबारा कभी पत्तियां नहीं उगाएगा. एक शख्स ने दावा किया कि अब पेड़ के नीचे खड़े हुआ जा सकता है क्योंकि दोबारा उसी जगह पर बिजली नहीं गिरेगी. आपको बता दें कि पेड़ों पर बिजली गिरने का अलग-अलग असर होता है. अगर कोनिफर या पाइन पेड़ों पर बिजली गिरती है तो वो जल्द ही मर जाते हैं लेकिन अगर नीलगिरी या ओक पर गिरती है तो इसमें भी बच जाते हैं.

