VIDEO: पहले शेरों को करने दिया शिकार, फिर मुंह से छीन लिया निवाला, आदिवासियों से डरा 'जंगल का राजा'!

शेर को जंगल का राजा (King of Jungle) कहा जाता है. अगर आपने कभी किसी जू या टीवी पर शेयर को देखा होगा तो उसका विशाल आकार देखकर जरूर डर गए होंगे. जब शेरों (Lions Hunting Viral Video) का झुंड शिकार करने पर आता है तो उसके आगे फिर कोई भी जानवर बच नहीं पाता. यूं तो शेर को जंगल का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है मगर शेर को भी किसी से डर लगता है. जी हां, शेर को इंसानों (Lions Afraid of Humans in Jungle Video) से डर लगता है. हालांकि आप इस बात से सहमत नहीं होंगे.

अगर इंसान गलती से भी शेर के सामने चला जाए तो शेर उसे कच्चा चबा जाए मगर इसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि शेर इंसानों से डरता है! ऐसा क्यों? इसके पीछे का बड़ा कारण है एक वीडियो जो आपको हैरान कर सकता है. इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जंगल का राजा जब इंसानों (Lions Hunt for Humans in Jungle) को आते देखता है तो खौफ से कांपने लगता है. मगर वीडियो में दिख रहे लोग मामूली इंसान नहीं हैं.

आदिवासियों से डरते हैं शेर

अफ्रीका के केन्या में डोरोबो जनजाति (Dorobo tribe in Kenya, Africa) के आदिवासी अपने बेहतरीन शिकार की टेकनीक के लिए जाने जाते हैं. वो जितनी फुरती और कड़ी मेहनत से काम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा चालाकी से भी अपने काम को अंजाम दे जाते हैं. इन जनजातियों से शेर भी खौफ खाते हैं इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो इनसे भिड़ जाएं. शेर चाहे 1 हो या 10, अगर सामने डोरोबो आदिवासी नजर आ जाते हैं तो शेर (Lions Afraid of African Tribes) भी दुम दबाकर भाग निकलते हैं. इस बात का सबूत है ये वीडियो जिसमें ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है.

शेरों को करने दिया शिकार, फिर चुरा लिया निवाला

साल 2011 में यूट्यूब पर शेयर किए गए डिस्कवरी के ह्यूमन प्लैनेट शो की एक क्लिप देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शेर का एक झुंड बड़े जानवर का शिकार करने के बाद उसे मजे से खा रहा है. इस झुंड में ढेरों शेर और शेरनियां हैं. कुछ आदिवासी दूर बैठे ये सब देख रहे हैं. वो पहले शेरों को शिकार करने का मौका दे देते हैं. उन्हें मजे से कुछ देर खाने देते हैं और फिर अचानक झाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और शेरों की ओर बढ़ने लगते हैं. जैसे ही शेर उन्हें आते देखते हैं वो वहां से दुम दबाकर भाग निकलते हैं. फिर आदिवासी बड़े आराम से मांस का टुकड़ा (African Tribals Steal Food from Lions) मरे शिकार में से काटकर अपने साथ ले जाते हैं और शेर उन्हें देखते रह जाते हैं. जब वो चले जाते हैं तो वो फिर से आकर अपना शिकार खाने लगते हैं.

