दुनिया का कौन सा देश है जहां मुस्लिम नहीं हैं? शायद ही आपको पता होगा सवाल का सही जवाब!

इस्लाम धर्म दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है. बहुत से देश तो इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर ही बने हैं. इनमें पाकिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान जैसे कई देश शामिल हैं. 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ थी. मध्य एशिया के देशों में ये आबादी और भी ज्यादा है पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां मुसलमान (Countries where no muslims live) हैं ही नहीं. इन तमाम देशों में एक प्रमुख देश (Which country has no muslims) भी है जहां एक विशेष धर्म को छोड़कर दूसरे किसी भी धर्म के लोग नहीं रहते हैं.

सोशल मीडिया साइट कोरा पर कुछ वक्त पहले किसी ने ये सवाल किया कि दुनिया का कौन सा देश है जहां मुस्लिम नहीं रहते हैं. कई लोगों ने अपनी ज्ञान के हिसाब से अलग-अलग जवाब दिए. कुछ के जवाब सही मगर अधूरे थे वहीं कुछ के जवाब गलत थे. पहले आपको बता देते हैं कि लोगों ने क्या-क्या जवाब दिए. एक ने कहा- “एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम क्या एक धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को मानने वाले हैं ही नहीं, वो देश है वैटिकन सिटी.” वहीं मोहम्मद माजिद और दीपिका चौधरी जैसे लोगों ने जापान का नाम बताया.

जानिए किन देशों में है सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी

वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्यू वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरीटानिया नाम के देश की साल 2022 की आबादी 47 लाख से ज्यादा है वहीं मुसलमानों की आबादी 38 लाख से ज्यादा है. देशों के आधार पर मुस्लिम आबादी की लिस्ट में वेबसाइट ने पहला स्थान इसी देश को दिया है वहीं सोमालिया, तुनीसिया, अफगानिस्तान, इरान, तुर्की, यमन, जैसे देश इस लिस्ट में टॉप पर हैं जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है. लिस्ट में पाकिस्तान का स्थान 23वें नंबर पर है.

ये हैं वो देश जहां नहीं रहते हैं मुसलमान

चलिए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर किन देशों में मुस्लिम आबादी है ही नहीं. वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार वैटिकन सिटी ऐसा देश है जहां एक भी मुस्लिम नहीं रहता है जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार यहां की आबादी 800 तक है. यहां जितने भी लोग हैं सब ईसाई हैं. पर ये अकेला देश नहीं है जहां मुस्लिम नहीं रहते हैं. टोकेलॉ, नियु, फॉकलैंड आइलैंड, कुक आइलैंड, ग्रीनलैंड, सोलोमन आइलैंड, मोनैको जैसे कई देश इस लिस्ट में शामिल हैं जहां मुसलमान नहीं रहते हैं. पूरी लिस्ट आप यहां क्लिक कर के देख सकते हैं.

