VIDEO: सांप जैसा दिखने वाला ये विचित्र जीव असल में है एक शार्क! सैंकड़ों सालों से धरती पर मौजूद है प्रजाति

वैज्ञानिक हमेशा ये दावा करते हैं कि जब से ये धरती बनी, तब से ही इसपर कई ऐसे जीव रहे जो वक्त के साथ विलुप्त होते गए. डायनासोर से लेकर मैमथ तक ऐसे कई जीव आज नहीं हैं जो करोड़ों साल पहले इस धरती पर रहे होंगे. पर क्या आप जानते हैं कि कुछ जीव आज के वक्त में ऐसे भी हैं जिनकी प्रजाति (Shark lineage goes back 80 million years) का अस्तित्व करोड़ों साल पहले से है और वो आज भी मौजूद हैं. ऐसा ही एक जीव समुद्र के गर्भ में है जिसके बारे में आम लोगों को कम जानकारी होती है. इस जीव का एक पुराना वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @OTerrifying पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें सांप (snake like shark video) जैसा बड़ा सा जीव पानी के नीचे तैरता दिख रहा है. वीडियो में बताया गया कि इस जीव का नाम फ्रिल्ड शार्क (Frilled shark) है. इन शार्क्स की प्रजाति 8 करोड़ साल पुरानी है और ये डायनासोर के जमाने से धरती पर मौजूद हैं.

