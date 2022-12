VIDEO: पानी पर दौड़ते दिखा गिरगिट, IFS अधिकारी ने बताया जीव की 'सुपरपावर' का राज!

इस दुनिया में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आसान होगा, गहरे पानी में में मिनटों तक सांस रोककर गोते लगाना भी शायद मुमकिन हो पर पानी में चलना असंभव सा कार्य लगता है. इंसान के लिए तो ये सिर्फ सपने जैसा है कि वो पानी पर सर्पट दौड़ पाए मगर ये नामुमकिन है. हालांकि, कुछ जीव ऐसे हैं जो इस नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं. हाल ही में इस बात का नमूना एक गिरगिट (Chameleon running on water video) ने पेश किया जो एक वीडियो में पानी पर दौड़ता दिखाई दे रहा है.

आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda IFS) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर जानवरों से जुड़े ज्ञानवर्धक पोस्ट शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक गिरगिट पानी के ऊपर दौड़ता (Lizard walk on water video) दिखाई दे रहा है. गिरगिट रंग बदलने के लिए जाने जाते हैं, उनका रंग समय के साथ गहरा और हल्का हो जाता है. पानी पर चलने का ये हुनर शायद ही आपने देखा होगा, मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है?

Physics at work…

Surface tension,the force created when water molecules cling together, becomes dominant, allowing small animals to walk effortlessly over water bodies. pic.twitter.com/LqjTU6vEUt

— Susanta Nanda (@susantananda3) November 30, 2022