शादी में दूल्हे का सहबाला बनकर शामिल हुआ जानवर, सूट-टाई पहने आया नजर! लोग खिंचवाने लगे फोटो

शादी में दूल्हे के साथ उसका भाई, दोस्त या फिर परिवार का कोई बच्चा सहबाला (groomsman) बनता है. ये परंपरा भारतीय शादियों में ही नहीं, विदेश की ईसाई शादियों में भी देखने को मिलती है. सहबाले को भी समारोह में बहुत सम्मान मिलता है. पर क्या आपने कभी सहबाले के तौर पर किसी जानवर को शादी में शामिल (Llama attends wedding as guest) होते देखा है? इन दिनों कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं जिसमें एक शादी में एक जानवर, सहबाला बना नजर आ रहा है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क (New York, USA) में एक शादी (Llama in wedding viral photo) समारोह हुआ जिसमें कई लोग शामिल हुए पर सबकी नजर एक लामा पर गई. लामा असल में एक अमेरिकी जानवर होता है जो ऊंट (Camel comes at wedding as guest) के परिवार का माना जाता है. ये काफी समझदार जीव होते हैं और उनका ऊन बहुत कोमल होता है. अब ऐसे जीव आपको जंगल में ही देखने को मिलते हैं पर जब ये शादी समारोह में नजर आ जाए तो हैरानी तो होती है.

लामा को शादी में बुलाने के लिए 1 घंटे के 12 हजार रुपये देने पड़ते हैं. (फोटो: Facebook/Cathy Craft)

शादी में सहबाला बनकर शामिल हुआ लामा

रिपोर्ट के अनुसार फोटोग्राफर कैथी क्राफ्ट ने इस शादी की तस्वीरों को खींचा जिसमें लामा को सूट-टाई पहनाकर सहबाला बनाया गया है. अब इस जानवर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. वहां मौजूद लोगों ने कहा- पहली नजर में लगा कि वो कोई दूल्हे का दोस्त है जो सहबाला बना हुआ है, पर फिर जब उसे गौर से देखा गया तो समझ आया कि वो एक लामा है. एक व्यक्ति ने कहा कि शादियों में कई ऐसे कपल नजर आते हैं जो कुत्ते या बिल्लियों को अपने साथ शामिल करते हैं पर ये पहली बार देखने को मिल रहा है किसी ने लामा को शामिल किया है.

1 घंटे का लेता है 12 हजार रुपये

वहां मौजूद लोग लामा के साथ फोटो खिंचवाने लगे और कहा कि उस जानवर की वजह से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है. जानकारी के अनुसार लामा को लामा एडवेंचर नाम के एक फर्म से बुक किया गया था. ये कंपनी लामा को शादी में शरीक होने के लिए भेजती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जानवर के मालिक 1 घंटे का 12 हजार रुपये चार्ज करते हैं और तब जानवरों को शादी, बर्थडे पार्टी के लिए भेजते हैं. फेसबुक पर लोग इस जानवर और शादी में जानवर को शरीक करने के आइडिया की तारीफ कर रहे हैं.

