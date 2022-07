VIDEO: 21 दिन बाद मालकिन से मिलने पर नहीं था कुत्ते की खुशी का ठिकाना! महिला की आंखों में आ गए आंसू

इंसान और कुत्ते का रिश्ता बेहद खास होता है. दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं. कई लोग तो कुत्तों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं और उन्हें अपने परिवार का सदस्य बना लेते हैं. ऐसे में उन्हें कुछ भी होता है तो उनके मालिकों की जान निकल जाती है. हाल ही में इंसान और कुत्ते के बीच प्यार का नजारा देखने को मिला एक वायरल वीडियो (Dog reunites with owner viral video) में. एक कुत्ता 21 दिन बाद अपनी मालकिन से मिल रहा था. दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen अपने अजबगजब वीडियोज के लिए फेमस है. इस अकाउंट पर अक्सर ऐसे वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. हाल ही में इसी प्रकार का एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें एक कुत्ता अपनी मालकिन (dog reunite with owner after 21 days) से मिला तो खुशी से झूम उठा. उसकी मालकिन भी रोने लगी. ये दृश्य बेहद इमोशनल करने वाला है.

This dog was missing for 21 days and finally it is reuniting with her owner😢

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 2, 2022