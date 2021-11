Viral : एक बिस्कुटवाले का लव लेटर ... मीठी आशिकी के आप भी हो जाएंगे फैन

ज़िंदगी में प्यार और इसका इज़हार (Love Letter) हर किसी के लिए बेहद खास होता है. जिसकी जैसी सोच होगी, वैसे वो अपने प्यार का इज़हार (Viral Love Letter) भी करेगा. किसी कवि को प्यार हुआ तो वो लंबी-चौड़ी कविता लिख देगा, डांसर को प्यार हुआ तो डांस परफॉर्मेंस करेगा, सोचिए अगर बिस्किट वाले (Love letter of biscuit wala) को प्यार हुआ, तो वो कैसे इज़हार करेगा? इसी से जुड़ा हुआ एक लव लेटर इस वक्त भयंकर वायरल हो रहा है.

बिस्किट वाले के इस प्रेम-पत्र में ऐसी मिठास भरी है कि आप इसका स्वाद रह-रहकर महसूस करेंगे. पूरी क्रिएटिविटी के साथ लिखे गए डिजिटल लव लेटर को एक बार पढ़ना तो बनता ही है. ये आपके खराब से खराब मूड को भी ठीक कर सकता है और रह-रहकर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा.

प्यार ने किसी को नहीं छोड़ा

इस लव लेटर को Twitter Account से शेयर किया है आईपीएस अधिकारी रुपिन शर्मा (Rupin Sharma) ने. इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी रुपिन शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने इस बार लोगों को एक मज़ेदार लव लेटर से रूबरू कराया है. उन्होंने कैप्शन के तौर पर लिखा है- बिस्किट वाले का प्रेम पत्र. देखिए प्रेम सबको कैसे बांध लेता है… प्रतिस्पर्धियों को भी . आप भी इस लेटर को ज़रा तसल्ली से पढ़िए.

Marie से हुआ Tiger को प्यार

ये प्यार भरा खत मैरी को टाइगर ने लिखा है. लेटर में गुडडे, क्रैकज़ैक, लिटिल हार्ट, 50-50, फैंटेसी, पारले, हाइड एंड सीक से लेकर ग्लूकोज़ बिस्किट टाइगर भी शुमार है. यानि लगभग-लगभग मार्केट के सारे बिस्किट एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर प्यार की मिठास घोल रहे हैं. सोशल मीडिया पर बिस्किट वाले का ये लव लेटर खूब वायरल हो रहा है.

Highly Imaginative and Entertaining.I pray that his wishes come Kur-Kure Kur-Kure एकदम पूरे हो जायं

— () (@rakesh1963) November 15, 2021