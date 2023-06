Lowest Car in the World: सांप की तरह रेंगती दिखी कार, नहीं है एक भी टायर, जमीन में धंसी लगती है गाड़ी!

जैसे-जैसे तकनीक बेहतर होती जा रही है, वैसे-वैसे लोग नए-नए तरह के आविश्कार भी होते जा रहे हैं. एक वक्त था जब लोग आसमान से धरती का नजारा, प्लेन या हेलीकॉप्टर की ही मदद से देख पाते थे, पर तकनीक के विकास के साथ ड्रोन बने और अब छोटा सा ड्रोन वो काम कर देता है, जिसके लिए करोड़ों के प्लेन या हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती थी. इन दिनों अनोखे आविष्कार की लिस्ट में एक गाड़ी शामिल हो चुकी है जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये ‘दुनिया की सबसे निचली कार’ (Lowest Car in the World) है. इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा, जैसे वो आधी जमीन के अंदर धंसी है.

The lowest car in the world

