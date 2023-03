Viral Video: हादसे में गई दादा की जान, पोती ने दूसरों को बचाने का उठाया जिम्मा! लगाने लगी साइकिल पर लाइट

हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा हादसा जरूर होता है जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है. ये हादसा कोई सकारात्मक घटना भी हो सकती है तो कोई नकारात्मक घटना भी. किसी की मौत, कोई बड़ा हादसा या कोई सफलता इंसान की लाइफ चेंज कर देती है. लखनऊ की एक युवती (Girl put red light on cycles) की भी लाइफ ऐसे ही हादसे की वजह से बदल गई जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी को एक मकसद दे दिया.

आईआरएएस अधिकारी अनंत रूपनागुड़ी (Ananth Rupanagudi) ने हाल ही में ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लखनऊ की रहने वाली खुशी पांडे (Khushi Pandey) की कहानी बताई गई है. 22 साल की खुशी सड़क चलते साइकिल (Lucknow girl light on cycle video) सवार लोगों की साइकिल पर लाल लाइट लगाती हैं. ऐसा वो किसी एक या दो के साथ नहीं, सभी के साथ करने की कोशिश करती हैं. पर खुशी की इस पहल का कारण बेहद दुखद है.

