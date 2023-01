Viral Video: बीच से इंसान को काट देने वाला मैजिक कैसे करते हैं जादूगर? शख्स ने खोल दिया राज, दंग हुए लोग!

बच्चे हों या बूढ़े, जादू का खेल देखना हर किसी को पसंद होता है. सड़क किनारे को मामूली जादूगर चाहे हाथ की सफाई दिखा रहा हो या किसी बड़े ऑडिटोरियम में किसी महान जादूगर का कार्यक्रम ही क्यों ना हो, आपको मैजिक देखने वालों की भीड़ नजर आ ही जाएगी. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जादू हाथ की सफाई होती है, और बहुत तो ये भी मानते हैं कि वो असली है. असली मानने वाले कई बार घर में उन्हें ट्राय करते हैं और हादसों को अंजाम दे देते हैं. ऐसे लोगों को आज हम एक वायरल वीडियो (Magic trick exposed video) दिखाना चाह रहे हैं जिसमें एक शख्स ने जादूगर की पोल खोलते हुए बता दिया कि जादू वाकई आंखों का धोखा होता है, और कुछ नहीं.

ट्विटर अकाउंट @TechBurritoUno पर द सन वेबसाइट का एक वीडियो (Magic trick revealed) शेयर किया गया है जो जादूगरों की पोल खोलता दिख रहा है. आपने जादू की एक ट्रिक शोज़ या टीवी पर जरूर देखी होगी. इस ट्रिक में जादूगर अपने एक सहयोगी को लंबे डिब्बे में डालकर बंद कर देता है. इसके बाद वो बीच से चाकू डालता है और सहयोगी को काट देता है! फिर वो दोनों डिब्बों को अलग कर देता है मगर उसके बावजूद भी सहयोगी का सिर और पैर हिलते रहते हैं.

