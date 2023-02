Viral Video: महिला ने किया कमाल का मेकअप, पलक झपकते ही बन गई 'पठान'! खुद को ऐसे बनाया शाहरुख खान

जब से शाहरुख खान पठान बनकर बड़े पर्दे पर आए हैं, तब से ही उनकी दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. फिल्म ने करोड़ों रुपये की कमाई कर ली है और शाहरुख के फैंस हर तरफ पठान का ही गुणगान कर रहे हैं. शाहरुख के लुक के बहुत चर्चे हैं. बढ़ी हुई दाढ़ी, लंबे बाल और उनकी एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस भी कमाल की है. अब जब शाहरुख (Girl transforms to Pathaan) इतने गजब के अवतार में नजर आएंगे तो उनकी नकल करने वालों की भीड़ बढ़ना भी लाजमी है. एक मेकअप आर्टिस्ट (Make up artist adopts Pathaan look) के सिर भी शाहरुख बनने का खुमार चढ़ा और उसने अपनी मेकअप की कला से ही शाहरुख का भेस बना लिया.

इंस्टाग्राम यूजर दिक्षिता जिंदल एक मेकअप आर्टिस्ट और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो कमाल का मेकअप (Make up artist Pathaan look) करती नजर आ रही हैं. उनका मेकअप इसलिए खास है क्योंकि वो उसमें शाहरुख खान की तरह खुद को तैयार कर रही हैं. आप सोचेंगे कि लड़की, शाहरुख का लुक कैसे अपना सकती है, इसके लिए आपको पहले पूरा वीडियो देखना पड़ेगा.

पठान की तरह लड़की ने बनाया लुक

वीडियो में पठान का टाइटल ट्रैक बजता दिख रहा है. दिक्षिता पहले अपनी ओरिजनल स्किन में नजर आती हैं और फिर धीरे-धीरे वो मेकअप शुरू करती हैं. एक के बाद एक उनका ट्रांजिशन वीडियो सामने आता है जिसमें वो धीरे-धीरे चेहरे पर मेकअप लगा रही हैं. जब वो अपनी नाक को मेकअप से सेट करती हैं, तब उनका लुक हूबहू शाहरुख जैसा लगने लगता है. उनका आखिरी वीडियो देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि वो शाहरुख नहीं है.

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 73 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि लड़की आधी पकी हुई गजनी भी लग रही है. एक ने कहा कि महिला ने पूरा इंस्टाग्राम हिला दिया. एक ने कहा कि पठान प्लास्टिक का दिख रहा है वहीं एक ने कहा कि महिला के स्किल की खूब तारीफ होनी चाहिए. इस पोस्ट को एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने भी लाइक किया है.

