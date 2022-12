VIDEO: पंख उठाकर मादा के सामने विचित्र ढंग से नाचता दिखा पक्षी, खास मकसद से करते हैं ऐसा डांस!

दुनिया में कई तरह के विचित्र जीव हैं जिनके अंदर ऐसी खासियत और हुनर है जिसे देखकर इंसान हैरान हो जाते हैं. इन जीवों को प्रकृति ने काफी अलग तरह से बनाया है. किसी में उड़ने की शक्ति होती है, किसी में तेज दौड़ने की शक्ति होती है तो किसी में जहर होता है. इसी प्रकार पक्षियों में को भी कई अनोखी विशेषताएं दी गई हैं. ऐसी एक विशेषता का नजारा देखने को मिला एक वायरल वीडियो (Bird dancing raising wings video) में. इस वीडियो में एक पक्षी अपने पंखों को फैलाए दूसरे पक्षी के सामने उछलता-कूदता दिख रहा है.

ट्विटर अकाउंट @MorissaSchwartz पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक पक्षी नाचते (brid mating dance video) हुए दिख रहा है. आपने कभी न कभी मोर को अपने पंख फैलाए नाचते हुए देखा होगा. मोर के डांस को बेहद खूबसूरत माना जाता है. उसी प्रकार ये पक्षी भी पंखों को फैलाए हुए है. मोर की ही तरह पंख फैलाने के पीछे इसका भी खास कारण है.

What am I looking at here? pic.twitter.com/S88zIYjJtr

— Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) December 9, 2022