अस्पताल में प्रेग्नेंट औरतों की तस्वीरें खींचता था कर्मी, बाथरूम में बनाता था अश्लील वीडियो!

दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी घिनौनी मानसिकता के कारण दूसरों का बुरा करना चाहते हैं मगर उनका सच दुनिया के सामने आ ही जाता है. ऐसे ही एक शख्स का खुलासा हाल ही में हुआ जो अस्पताल में प्रेग्नेंट महिलाओं की डिलिवरी (Man clicked Vulgar photos of women while delivering Baby) के दौरान अश्लील फोटोज खींचता था और अस्पताल के बाथरूम में जाकर अपने अश्लील वीडियो (Man filmed vulgar videos in hospital bathroom) बनाता करता था.

इंग्लैंड के हल (Hull, England) में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है जिसने सभी को दंग कर दिया है. मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पॉल जॉन्सन (Paul Johnson) नाम के एक सीनियर नर्स (Senior Nurse Midwife click pregnant woman photos) ने हल वुमेन एंड चिल्डरेन अस्पताल में बेहद घिनौना काम किया. शख्स सिजेरियन सेक्शन (Caesarean sections) के जरिए बच्चों को जन्म देती प्रेग्नेंट महिलाओं (Nurse Clicked Photos of Pregnant woman in hospital) की फोटो चोरी-छिपे खींचता था और अपने अश्लील वीडियोज बाथरूम में बनाता था.

सी सेक्शन ऑपरेशन के दौरान खींची महिलाओं की फोटो

अक्टूबर 2020 में पॉल को सस्पेंड कर दिया गया. रिपोर्ट की मानें तो साल 2018 तक पूरे इंग्लैंड में पॉल 50 पुरुष मिडवाइफ में से एक थे और उन्होंने 2000 से भी ज्यादा बच्चों की डिलिवरी में मदद की थी. पिछले सोमवार को पॉल पर 29 आपराधिक मामलों में केस चलना शुरू हुए हैं. पॉल साल 2002 से हल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ट्रस्ट में नियुक्त किए गए थे. वो काफी सीनीयर स्टाफ थे और उनका काम लेबर वॉर्ड को मैनेज करने का था. अपनी घिनौनी हरकत के बाद से उन्हें 18 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है.

कोर्ट में 29 मामलों में जारी है सुनवाई

कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि शख्स ने 2-3 से तीन महिलाओं की डिलिवरी के दौरान उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचीं और अपने अश्लील वीडियोज भी बनाए. यही नहीं, उसने इन तस्वीरों को एक साथी कर्मी को भी भेजा जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थे. पॉल पर महिला कर्मी से भद्दी बातें करने के लिए सेक्शुअल हैरेसमेंट का भी केस दर्ज किया गया है. इस मामले में सुनवाई अभी भी जारी है.

