VIDEO: क्लास में पुरुष टीचर ने खोला महिला शिक्षिका से जुड़ा राज़! हकीकत जानकर खुशी से चिल्लाने लगे छात्र

जब आप स्कूल में रहे होंगे तो जरूर आपने टीचरों को लेकर कई अफवाहें सुनी होंगी. कई बार शिक्षकों के बारे में स्कूल के कर्मचारी या बच्चे ऐसी-ऐसी झूठी खबरें फैलाते हैं कि वो तेजी से फैल जाती हैं. इनमें से एक सबसे प्रमुख अफवाह (Rumours about Teachers in School) होती है दो टीचरों के बीच लव रिलेशन (Love Relation between teachers). हालांकि छात्रों का इन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए मगर जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो कोई भी उन्हें करने से खुद को नहीं रोक पाता. हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें एक टीचर इस बात का जिक्र करते नजर आ रहा है कि उनका नाम एक महिला टीचर से जोड़ा जा रहा है. उसके बाद पुरुष टीचर (Male Teacher Proposed Female Teacher in Classroom) की बातें ऐसा मोड़ ले लेती हैं कि सब दंग हो जाते हैं.

ट्विटर यूजर @eliistender10 ने इसी साल अक्टूबर में एक वीडियो शेयर किया था जो काफी वायरल हुआ. ये वीडियो किसी स्कूल के क्लासरूम का लग रहा है. ध्यान से देखने पर पीछे अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वाज नजर आता है जिससे ये साफ है कि वीडियो अमेरिका (American School Teacher Propose in Class) के किसी स्कूल का है. 2 मिनट के इस वीडियो (Teacher Proposing in Class Video) में एक पुरुष टीचर बच्चों से पूछता नजर आ रहा है कि इन दिनों वो उसके और एक महिला टीचर के बारे में क्या अफवाह सुन रहे हैं.

Beautiful moment two teachers address the rumours going around school about them. Love is a wonderful thing pic.twitter.com/cLwMg95R5A — Giles Paley-Phillips (@eliistender10) October 17, 2021



टीचर ने बच्चों के सामने खोला बड़ा राज

वीडियो के कैप्शन के अनुसार मिस्टर सीफर्ट (Mr. Seifert) नाम का ये शख्स स्कूल में साइंस टीचर के पद पर काम करता है जबकि उसके बगल में मिस बेकर (Miss Baker) नाम की टीचर नजर आ रही हैं जिनको लेकर अफवाह उड़ाई जा रही है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. सीफर्ट बड़ी ही चतुराई से सामने बैठे 5वीं क्लास के बच्चों को बताते नजर आ रहे हैं कि वो उनके और बेकर के रिश्ते बेहद नजदीकी हैं और वो डेटिंग से ज्यादा हो चुके हैं. बच्चों की आवाज से उनकी उत्सुकता के बारे में साफ पता चल रहा है.

महिला टीचर को पुरुष टीचर ने किया प्रपोज

अचानक सीफर्ट अपने घुटनों पर बैठता है और बेकर के सामने अंगूठी निकालकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है. बच्चे जोर से चिल्लाने लगते हैं और महिला टीचर भी बेहद खुश नजर आती हैं. वो उसी वक्त शादी के लिए हां कर देती हैं. वीडियो को अब तक 19 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई लोग वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बहुत से लोग तो वीडियो पर प्यार बरसा रहे हैं मगर काफी लोगों को क्लासरूम में ऐसी हरकत करने पर आपत्ति है. उनका मानना है कि बच्चों के सामने इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए.

