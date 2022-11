'8 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर छोले-भटूरे की रेड़ी लगाना सही होगा?' शख्स के विचित्र सवाल पर लोगों ने दिए जवाब

हर कोई अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहता है पर 9-5 की नौकरी की वजह से कई बार लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनकी तरक्की पर अड़ंगा लग गया है. बहुत से लोग व्यापार करना चाहते हैं मगर नौकरी की बंधी-बंधाई सैलरी को छोड़कर व्यापार (How to do business with job) की तरफ कदम ही नहीं बढ़ा पाते. ऐसे में वो अफसोस करते रह जाते हैं. पर ये कदम भी काफी बड़ा और रिस्की हो सकता है, इसलिए कई लोगों से रायबात करने के बाद ही बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए. हाल ही में किसी व्यक्ति ने ऐसा ही किया और सोशल मीडिया साइट पर अजीबोगरीब सवाल (weird question on quora) पूछकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर गया.

सोशल मीडिया साइट कोरा (Quora job question) पर हाल ही में अंजान व्यक्ति ने बिजनेस से जुड़ा एक सवाल किया जो काफी अजीबोगरीब और चौंकाने वाला है. उसने पूछा- “क्या 8 लाख रुपए की वार्षिक पैकेज की नौकरी छोड़ कर स्टेशन के बाहर छोले भटूरे की रेड़ी लगाना सही निर्णय होगा?” इसका अर्थ हुआ कि शख्स एक नौकरी करता है जिसमें उसे सालाना 8 लाख रुपये मिलते हैं. अब वो उस नौकरी (Man ask about opening chhole bhature shop leaving job) को छोड़कर स्टेशन के बाहर छोले भटूरे की रेड़ी लगाने का प्लान कर रहा है. ऐसे में वो लोगों से जानना चाहता है कि ये फैसला सही है या नहीं.

लोगों ने किया समर्थन

करीब 16 लोगों ने शख्स के सवाल पर जवाब दिया पर सबसे ज्यादा विस्तृत और रिसर्च बेस्ड जवाब प्रिंस नाम के एक शख्स ने 22 अगस्त को दिया था. उन्होंने एमबीए चाय वाला के संस्थापक प्रफुल का उदाहरण देते हुए कहा कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है. उन्होंने कहा कि नौकरी में कोई भी व्यक्ति महीने का 62 हजार रुपये तक कमा सकता है पर बिजनेस में संभावना ज्यादा है. शख्स ने गणना कर अंदाजा लगाया कि अगर रोजाना ऑफलाइन ग्राहक 60-70 आएं और ऑनलाइन ग्राहक 15-16 आ जाएं तो सिर्फ शुरुआती वक्त में व्यक्ति 1 महीने में 70 हजार रुपयों तक कमा सकता है.

कुछ लोगों ने बिजनेस के लिए कर दिया मना

एक शख्स ने बिजनेस करने से मना किया और कहा- “ना, नहीं! कभी नहीं! अभी के जो हालात हैं उसके अनुसार तो बिल्कुल नहीं. सड़क पर आ जाओगे. जॉब करते रहो. पैसे कमाओ और छोले की दूकान के लिए लोग रख लो. 1 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लो ज्यादा लॉस या ज्यादा प्रॉफिट. प्रैक्टिकल होना जरूरी है. धंधे को जान लो पहले. मन भी लग रहा है या नहीं. थोड़ा लॉस ही सही पर सारा एक्सपेरिमेंट करके देख लो. एक बार लगे हां तो फिर शुरुआत करो पर अपना बैकअप भी ध्यान में रख कर करो.”

