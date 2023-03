Viral Video: कार पार्किंग के लिए हुआ खून खराबा! महिला ने बेसबॉल बैट से फोड़ा शख्स का सिर, चाकू से गोदा शरीर

आज के वक्त में लोगों के अंदर गुस्सा इतना ज्यादा भर गया है कि वो कहीं भी उसका प्रदर्शन करने से बाज नहीं आते हैं. सड़कों पर सबसे ज्यादा लोगों का गुस्सा नजर आता है. यही कारण है कि हिट एंड रन के मामलों में वृद्धि हुई है. लोग इतने असहनशील हो गए हैं कि जरा सी देरी भी बर्दाश्त नहीं है. हाल ही में एक वायरल वीडियो (Man beaten for parking video) में भी ऐसा ही देखने को मिला जिसमें सिर्फ पार्किंग की जगह चले जाने पर गुस्साए दो लोगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी.

ट्विटर अकाउंट @FightHaven पर हाल ही में एक वीडियो (fight for parking video) पोस्ट किया गया है जो बेहद चौंकाने वाला है. इस वीडियो में रोड पर एक शख्स की पिटाई होते नजर आ रही है. कैप्शन के अनुसार ये वीडियो न्यूयॉर्क के क्वीन्स में सनीसाइड नाम के मोहल्ले का है जहां सिर्फ पार्किंग की जगह को लेकर लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया.

Fight over an empty parking stop in Sunnyside, Queens ends with a guy getting stabbed 5 times and savagely beaten with a Baseball Bat… pic.twitter.com/Ahqlvp6CMG

— Fight Haven (@FightHaven) March 21, 2023