पत्नी के बचाए पैसों से पति ने खरीद लिया महंगा वीडियो गेम, महिला ने लिया ऐसा बदला कि उड़ गए शख्स के होश!

अक्सर ऐसा देखा गया है कि कपल में पति फिजूल खर्च करने वाला होता है और पत्नी बचत करने में यकीन रखती है. ऐसे में दोनों के बीच कई बार रुपयों को लेकर टेंशन हो जाती है. मगर इस परिस्थिति में दोनों की आपसी समझ ही उनके रिश्ते को मजबूती देती है. हाल ही में एक कपल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. पति ने अपनी पत्नी के बचाए रुपयों से कीमती सामान (Husband Bought Expensive Video Game with Wife’s Money) खरीद लिया. इस बात से नाराज पत्नी ने ऐसा बदला (Wife Took Shocking Revenge From Husband) लिया कि पति के होश उड़ गए और दोनों की बीच लड़ाई होने लगी.

सोशल मीडिया साइट रेडिट पर एक 35 साल की महिला ने अपने 37 साल के पति से जुड़ा पोस्ट शेयर किया है जिसे पढ़कर लोग हैरान है. महिला ने बताया कि हाल ही में उसके पति ने उसके बचाए हुए जरूरत के रुपयों को वीडियो गेम (Husband Used Wife Money to Buy Video Game Console) खरीदने में लगा दिया. पति ने 60 हजार रुपये का वीडियो गेम कंसोल खरीदा जिसका पता लगने के बाद महिला आगबबूला हो गई.

भांजे को दे दिया वीडियो गेम

महिला ने पोस्ट में लिखा कि वो रुपये उसने जरूरत के वक्त इस्तेमाल करने के लिए खरीदे थे मगर पति ने खुद को क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए रुपयों का इस्तेमाल कर लिया और उससे वीडियो गेम खरीद लिया. ये जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने बदलना लेने का निर्णय किया. पर उसका बदला पति को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गया. दरअसल, महिला ने वीडियो गेम कंसोल को दुकान पर लौटाने की बजाए अपने 13 साल के भांजे (Wife Gift Video Game to Nephew Bought by Husband) को तोहफे में दे दिया. महिला ने बताया कि उसने गेम को रैप किया और उसे बहन के क्रिसमस ट्री के नीचे अपने भांजे के लिए रख दिया. उसके बाद बहन ने उसे उसके रुपये दे दिए.

सातवें आसमान पर पहुंचा पति का गुस्सा

जब पति को इस बारे में पता चला तो उसने पत्नी पर गुस्सा करना शुरू कर दिया मगर पत्नी ने उससे साफ कह दिया कि वो उसके पैसे थे इसलिए उसे हक था कि वो उससे खरीदी हुई चीजों को जिसे चाहे दे दे. इसके बाद से पति उससे बात नहीं कर रहा है. महिला ने लोगों से पूछा कि क्या उसने गलत किया तो लोग उसके सपोर्ट में आ गए. एक शख्स ने कहा कि उसके पति को मैच्योर होना पड़ेगा और अपने पैसों से अपने लिए ऐसी चीजें खरीदना सीखना होगा. जबकि एक शख्स ने तो यहां तक कह दिया कि बिना पत्नी से पूछे अगर उसने रुपये खर्च किए तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने चोरी की है.

