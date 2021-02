Viral: 11 महीने बाद आम लोगों के लिए चली मुंबई लोकल तो युवक ने ट्रेन में टेका माथा

A click that touched my heart, a commuter worshipping Mumbai Local before boarding after 11 months. ❤️ pic.twitter.com/AqEhlTaH0Z — Godman Chikna (@Madan_Chikna) February 2, 2021

Only Mumbaikars will understand the beauty of this action https://t.co/msREdQLFJn — Devdutt Pattanaik (@devduttmyth) February 3, 2021

This is god's own chariot for many Mumbaikars. https://t.co/SlFZDdbrYL — Chi Ling 拧你中国 (@Rishi3065) February 2, 2021

Not without a reason is it called the ‘lifeline of the city’ #MumbaiLocal https://t.co/YLz6QGqHgg — CP Gurnani (@C_P_Gurnani) February 3, 2021

मुंबई (Mumbai) में रह रहे लाखों लोगों के लिए मुंबई लोकल (Mumbai Local) लाइफलाइन के समान है. रोजाना इन ट्रेनों में बड़ी संख्‍या में लोग सफर करते हैं. बच्‍चे इससे स्‍कूल जाते हैं, नौकरीपेशा अपनी जॉब पर तो डिब्‍बा वाले टिफिन पहुंचाने के लिए इसका इस्‍तेमाल करते हैं. लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के कारण लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) ने इन लोगों को मुंबई लोकल (mumbai Train) से दूर कर दिया था. राज्‍य सरकार ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई लोकल को आम लोगों के लिए बंद कर दिया था. लेकिन अब 11 महीने के बाद ये ट्रेनें फिर से आम लोगों के लिए खोल दी गई हैं.1 फरवरी को मुंबई लोकल को आम लोगों के लिए खोले जाने के बाद स्‍टेशनों पर लोगों की भीड़ पहुंचना शुरू हो गई. हर व्‍यक्ति वापस अपनी जॉब पर जाने के लिए ट्रेनों में सफर करने के लिए पहुंच रहा था. मुंबई लोकल को पिछले साल मार्च में बंद किया गया था. बाद में उन्‍हें जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए खोला गया था. लेकिन सोमवार को इसे आम लोगों के लिए खोले जाने के बाद मुंबईकरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी.मुंबई के एक रेलवे स्‍टेशन पर ट्रेन पकड़ने पहुंचे एक युवक की तस्‍वीर इन दिनों काफी वायरल हो रही है. दरअसल इसमें यह व्‍यक्ति पीठ पर बैग टांगे दिख रहा है. वह ट्रेन पर चढ़ने से पहले झुककर ट्रेन का प्रणाम कर रहा है.इस फोटो के सामने आने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गईं. लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं.रेल सेवा शुरू होने की जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी थी. उन्‍होंने कहा था, 'मेरे प्रिय मुंबईवासियों, आप सभी की सुविधा के वास्ते मुंबई लोकल ट्रेन सेवा एक फरवरी से बहाल की जाएगी. लोकल ट्रेन आम लोगों के लिए दिन की सेवा शुरुआत से लेकर सुबह सात बजे तक और फिर दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक और रात नौ बजे से सेवा समाप्ति तक उपलब्ध रहेगी.'रेल मंत्री ने कहा था, 'महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक, सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम चार बजे से रात नौ बजे तक केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ही लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति रहेगी.'