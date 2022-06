दुकान का कांच तोड़ने लगा शख्स, तुरंत मिल गई गलती की बड़ी सजा! हैरान कर देगा वीडियो

सोशल मीडिया अजब गजब वीडियोज का भंडार है. इसमें आपको अक्सर ऐसे-ऐसे वीडियोज दिख जाते हैं जो आपको हंसाते हैं, रुलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं और हैरान भी करते हैं. इन दिनों हैरान करने वाला वीडियो चर्चा में जिसमें दिखाया गया है कि आज के वक्त में लोग जिस ‘इंस्टेंट कर्मा’ (Instant Karma video) की बात करते हैं, वो असल में होता है.

ट्विटर अकाउंट @Instantregretes पर अक्सर चौंकाने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में जो वीडियो पोस्ट किया गया उसे देखकर आपको कर्म पर ज्यादा विश्वास होने लगेगा. इसमें एक शख्स दुकान का कांच (Man breaks shop glass gets instant punishment) तोड़ने लगा मगर नियति ने उसे ऐसी सजा दी जिसके बाद उसका बुरा हाल हो गया. हैरानी की बात ये है कि शख्स ने सोचा भी नहीं होगा कि उसे गलती की इतनी बड़ी सजा (Instant karma man gets punished for breaking glass), इतनी जल्दी मिल जाएगी.



दुकान का कांच तोड़ने लगा शख्स

वीडियो में एक शख्स, जिसका चेहरा ब्लर किया हुआ है, सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलता आता है. उसके हाथ में एक पत्थर साफ नजर आ रहा है. जैसे ही वो एक दुकान के सामने आता है, तुरंत कांच पर पत्थर से हमला कर देता है. इस हमले में कांच बीच से टूट जाता है मगर वो शख्स इतने में ही नहीं रुकता. वो बाकी के कांच को अपने हाथ और पैर से मार-मारकर तोड़ने लगता है. तभी वहां एक दूसरा शख्स आता है जो उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है मगर कांच तोड़ने वाला व्यक्ति उसकी भी गर्दन पकड़ लेता है. जैसे-तैसे दूसरा शख्स पीछा छुड़ाकर वहां से दूर हटता है और अपने फोन मे कुछ करने लगता है. अचानक कांच तोड़ने वाला शख्स वहां से भगाने की कोशिश करता है मगर जैसे ही सड़क पार करता है, दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार से उसकी टक्कर हो जाती है जिससे वो जमीन पर ही चोटिल होकर गिर पड़ता है.

वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि हजारों लोगों ने इसे लाइक भी किया है. एक शख्स ने वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उस आदमी के साथ ऐसा ही होना था. वहीं दूसरे ने कहा कि दुकान को बचाने वाला शख्स हीरो से कम नहीं है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news