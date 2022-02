शख्स को सांस लेने में होती थी परेशानी, जांच करवाने पर नाक के अंदर दिखी हैरान करने वाली चीज!

इंसानी शरीर बहुत विचित्र (Weird things about human body) होता है. इसमें ऐसी-ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कई लोगों के लिए समस्याएं बन जाती हैं और दुनिया के लिए चमत्कार. शरीर से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में पूरी तरह जान पाना या उनका जवाब खोज पाना मुश्किल है. हाल ही में एक शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ जो काफी विचित्र है. एक शख्स की नाक में दांत (Tooth growing in nose) उगते हुए मिला है जिसने डॉक्टरों को भी चौंका दिया है.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन (The New England Journal of Medicine) में डॉ. सागर खन्ना और डॉ. माइकल टर्नर ने हाल ही में एक केस पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी है. जर्नल के अनुसार एक शख्स ने क्लिनिक में बताया कि उसे लंबे वक्त से नाक से सांस (Breathing problem) लेने में तकलीफ होती है. 38 साल के शख्स का जब टेस्ट हुआ तो डॉक्टरों ने deviated septum की समस्या बताई. आसान शब्दों में तो इसका मतलब है कि शख्स की नाक के छेदों के बीच की जो दीवार है वो टेढ़ी थी. इस वजह से उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी.

शख्स की नाक के अंदर दांत उग रहा था. (फोटो: The New England Journal of Medicine)

नाक के अंदर मिला दांत

जैसे ही डॉक्टरों ने शख्स की rhinoscopy तो जांच के नतीजे देखकर वो दंग रह गए. आपको बता दें कि राइनोस्कोपी एक प्रक्रिया है जिसमें मरीज की नाक की जांच करने के लिए उसमें एक ट्यूब डाली जाती है. ट्यूब में कैमरा लगाकर पता चला कि राइट नाक की दीवार पर एक सफेद चीज उग रही है. जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि वो एक एक्टोपिक दांत है. एक्टोपिक दांत वो दांत होते हैं जो गलत जगहों पर उग जाते हैं. ये बेहद दुर्लभ स्थिति होती है.

राइनोस्कोपी से नाक के अंदर दांत का पता चला. (फोटो: The New England Journal of Medicine)

कैसे उग गया नाक में दांत

जर्नल में बताया गया कि दांत को ओरल और ओटोलैरिनगॉलोगिक सर्जरी के जरिए निकाला गया. दांत की लंबाई 14 मिलीमिटर तक थी. सर्जरी के 3 महीने बाद जब मरीज को चेकअप के लिए बुलाया गया तो पता चला कि उसकी सांस लेने की समस्या का भी हल हो चुका है. रिपोर्ट में बताया गया कि कई बार दांत ठीक से उग नहीं पाते और जबड़ों में धंसे रह जाते हैं. तब वो दूसरी दिशा में उगने लगते हैं और ऐसी परिस्थिति में शख्स जैसी हालत होती है.

