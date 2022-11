9 बच्चों को साइकिल पर बैठाकर स्कूल ले जाता दिखा शख्स, लोग बोले- 'दुनिया की आबादी 8 अरब करने में इसका योगदान!'

एक तरफ जहां भारत और चीन अपनी आबादी से परेशान हैं, दूसरी तरफ दुनिया (World population) की कुल आबादी भी तेजी से बढ़ी है. यूनाइटेड नेशन्स की रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 का दिन इसलिए यादगार है क्योंकि आज दुनिया की आबादी 8 अरब यानी 800 करोड़ (8 Billion world population) पहुंच जाएगी. जनसंख्या के बढ़ने से कितने नुकसान हैं इसके बारे में तो आप जानते ही हैं पर एक छोटे से वीडियो (9 kids on cycle video) के जरिए आपको ये नुकसान प्रत्यक्ष रूप से देखने को भी मिलेगा. इसमें एक शख्स साइकिल पर ढेरों बच्चों को बैठाकर ले जाता दिख रहा है.

ट्विटर अकाउंट @JaikyYadav16 पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (kids going to school on cycle) शेयर किया गया है जो लोगों को हैरान भी कर रहा है और हंसा भी रहा है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- “आज दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई, इस उपलब्धि को हासिल करने में ऐसे इंसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है.” जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो बेशक लोगों के पास संसाधनों की कमी हो जाती है. ऐसे में गरीबी भी बढ़ती है और लोगों को तंगी में ही गुजारा करना पड़ता है.

आज दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई, इस उपलब्धि को हासिल करने में ऐसे इंसानों को बहुत बड़ा योगदान रहा है👇 pic.twitter.com/Fiq62o0OiK — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) November 15, 2022



9 बच्चों को साइकिल पर बैठाकर ले जाता दिखा शख्स

इस वीडियो में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है. एक शख्स साइकिल चला रहा है और उसके चारों तरफ करीब 9 बच्चे लदे हुए हैं. कोई पीछे साइकिल के कैरियर पर बैठा है तो कोई उसके कंधे पर टंगा है और कोई आगे डंडे पर बैठा है. यही नहीं, एक बच्चा तो साइकिल के अगले पहिये के ऊपर बने कवर पर बैठा दिख रहा है. उनके बैग आगे की तरफ टंगे हुए हैं. दृश्य देखकर लग रहा है कि शख्स या तो उन्हें स्कूल छोड़ने जा रहा है या फिर स्कूल से घर ले जा रहा है. इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि साइकिल चलाता शख्स ही उनका पिता है पर लोगों ने अंदाजा यही लगाया है! वीडियो के साथ कोई दक्षिण भारतीय भाषा में गाना एडिटिंग से जोड़ा गया है पर बच्चों और शख्स को देखकर लग रहा है कि ये वीडियो अफ्रीका के किसी देश का है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 8 हजा से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कुछ लोगों ने कमेंट कर टिप्पणी भी की है. एक ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि सब उसी के बच्चे हों वहीं एक ने कहा- “गरीबी साफ दिख रही है, हो सकता है कि एक ही साइकिल हो संयुक्त परिवार में. वैसे फोटो से अफ्रीकी लग रहे हैं और वहां की गरीबी पता ही है आपको.”

