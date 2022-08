VIDEO: लाइव टीवी पर शख्स ने दिखाया आग से करतब, हो गया ऐसा हादसा कि स्टेज पर मच गई खलबली!

अक्सार आपने लोगों को आग से खेलते और करतब दिखाते टीवी पर जरूर देखा होगा. इससे पहले कि हम आगे कुछ भी कहें, आपको सचेत कर देना चाहते हैं कि बिना किसी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस की ऐसे करतब (Stunt with fire video) करना आपकी जान को खतरे में डाल सकते हैं, इसलिए भूलकर भी ऐसा कुछ कभी ना करें. आज हम यहां जिस वीडियो (fire stunt viral video) की बात कर रहे हैं जब आप उसे देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि हम क्यों आपको सचेत कर रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट द डार्विन अवॉर्ड्स पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो (man caught fire on live tv video) में हैरान करने वाली बात ये है कि इसमें एक शख्स लाइव टीवी पर आग से करतब करते नजर आ रहा है. इस तरह के करतब (man show stunt with fire on tv video) अक्सर आपको सर्किस या स्टंट से जुड़े शोज में देखने को मिलते हैं मगर उसमें जो लोग ये करतब दिखाते हैं उनके कपड़े और तैयारी उसी प्रकार की होती है. पर इस वीडियो में देखने से ऐसा लग रहा है कि शख्स ने बिना तैयारी के ही इतना बड़ा जोखिम उठा लिया.



आग की लपटों में घिरा शख्स

वीडियो में 3 लोग एक टीवी शो के स्टेज पर खड़े नजर आ रहे हैं. एक सख्स लकड़ी पर बंधे कपड़े पर आग जलाता है और दोनों लकड़ियों को बीच में खड़े व्यक्ति को दे देता है. आग की लपट काफी ज्यादा नजर आ रही है. इसके बाद वो अपने मुंह में कोई ज्वलनशील पदार्थ भरता है और लकड़ियां लेकर उससे करतब दिखाने लगता है. वो आग पर थूकता है और तेज रफ्तार से पदार्थ के कारण धधकने लगती है पर उसकी लपट कपड़ों तक पहुंच जाती है और अचानक से उसके बदन पर आग पकड़ने लगती है. तभी वो सारे बैक स्टेज भागते हैं और वीडियो का वहीं अंत हो जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने दावा किया है कि वीडियो फेक है. वहीं बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आग बुझाने का यंत्र होने के बावजूद भी शख्स अंदर क्यों भागा जबकि उसकी आग वहीं बुझाई जा सकती थी. एक शख्स इस बात से हैरान हुआ कि व्यक्ति अपने बदन पर आग के साथ भागने लगा. एक ने कहा कि ये ब्राजीलियन टीवी शो का सीन है. वहीं एक ने कहा कि मुंह में लिए पदार्थ को कम मात्रा में लिया जाता है, इतना ज्यादा नहीं कि आग खुद पर आ जाए.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news