Viral Video: लाइव मैच में महिला को किस कर रहा था शख्स, अचानक चेहरे पर घूम गया कैमरा! खुला बड़ा राज

लोग अपने पार्टनर को धोखा देने के लिए ऐसी जगहें खोजते हैं जहां उन्हें कोई देख ना सके और वो खुलकर अय्याशी कर सकें. पर फुटबॉल के मैदान में, हजारों की भीड़ के सामने ऐसा करना शायद कोई सपने में भी नहीं सोचेगा. पर एक व्यक्ति ने ठीक ऐसा ही किया और उसकी चोरी पकड़ गई. इन दिनों एक पुराना वीडियो फिर वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति, अपने बगल में बैठी महिला (Man kiss woman on live camera caught video) को किस करता नजर आ रहा है मगर जैसे ही उसकी तरफ कैमरा घूमता है, वो ठिठक जाता है और शर्मिंदगी में तुरंत ही महिला से दूर होकर चुपचाप बैठ जाता है.

ट्विटर अकाउंट @BornAKang पर हाल ही में ये हैरान करने वाला वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें कपल (Husband caught kissing girlfriend on live camera) साथ में बैठे दिख रहे हैं. उनकी और आसपास बैठे लोगों की टीशर्ट पर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का लोगो दिख रहा है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों बार्सिलोना का फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में बैठे हैं. भरे स्टेडियम में दोनों एक दूसरे को किस करने चलते हैं पर तभी मैदान का एक कैमरा उनकी तरफ घूम जाता है जिससे उनकी हरकत मैदान में लगी बड़ी स्क्रीन पर ही नहीं, टीवी पर टेलीकास्ट भी हो जाती है.

