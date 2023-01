Viral Video: हाथ में फोन लिए बाघ के पीछे भागता दिखा शख्स, फोटो के चक्कर में की बड़ी गलती, IFS अफसर ने लताड़ा!

भारत वन और वन्य जीवों के मामले में इतना समृद्ध देश है कि लोग दूर-दूर से यहां जंगल सफारी का आनंद लेने आते हैं. आज के वक्त में भारतीय लोगों में भी जंगल का भ्रमण करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है. पर जंगल में घूमने जाना भी कई बार खतरनाक हो सकता है. लोग जरूरी गलतियां कर जाते हैं और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो अपने साथ-साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक शख्स ने जंगल (Man running towards tiger in Jungle) में किया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda IFS) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं जानवरों से जुड़े रोचक वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो (Man chasing tiger viral video) शेयर किया है जिसमें एक इंसान की बेवकूफी देखकर उनका खून खौल उठा है! इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- “ये वीडियो गलत कारण से वायरल हो रहा है. टाइगर टूरिज्म से लोकल लोगों को भी फायदा होता है क्योंकि उनका घर खर्च चलता है और जानवरों की भी रक्षा होती है. पर कुछ लोगों की ऐसी हरकत से पूरी व्यवस्था का बुरा नाम होता है. कृपया ऐसी बेवकूफी भरी हरकत जंगलों में बिल्कुल भी ना करें और अपने दोस्तों को भी रोकें.”

This is going viral. For all the wrong reasons. Tiger tourism sustains local livelihoods & helps in the cause of conservation. Such acts of few morons are giving it a bad name. Please desist from such foolhardy acts & ask ur friends to be sensible during wildlife safari’s. pic.twitter.com/jzUxd1oc6V

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 5, 2023