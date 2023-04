मौत के बाद फरिश्तों से हुई शख्स की भेंट, फिर अचानक हो गया जीवित! पता चली भविष्य की दिल दहला देने वाली बात!

Near Death Experience: मौत के बाद क्या होता है? हर कोई इस सवाल का जवाब खोजने में लगा रहता है पर नहीं खोज पाता. फिल्मों-किताबों से लोगों को मौत से जुड़ी अलग-अलग चीजें पता चलती हैं. कोई दावा करता है कि वो स्वर्ग में चला जाता है, कोई कहता है कि वो आसमान में उड़ने लगता है और कोई कहता है कि सीधे फरिश्तों से सामना हो जाता है. पर सच क्या है कोई नहीं जानता. सच चाहे जो भी हो पर इन दिनों एक व्यक्ति ने मौत के बाद से जुड़ी जिस जिंदगी का जिक्र किया है, उसके खूब चर्चे हैं. शख्स (Man claim to see angels) ने बताया कि उसने मरने के बाद की दुनिया देखी है जिसके जरिए उसे दिल दहला देने वाले भविष्य का पता चला था.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 57 साल के डेविड हेंसल (David Hanzel) को सितंबर 2015 में लंग इंफेक्शन और सेप्सिस हो गया था. उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ी की वो कोमा में चले गए. डेली स्टार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके प्राण निकल चुके हैं और वो स्वर्ग पहुंच गए हैं. वहां उन्हें कुछ फरिश्ते मिले जिन्होंने उन्हें भविष्य से जुड़ी से जुड़ी दो अनहोनियां बताईं. पहला ये कि उनका प्यारा पालतू कुत्ता जल्द ही मरने वाला है और दूसरी ये कि उनके बड़े भाई की भी मौत हो जाएगी.

कोमा से आने के बाद सच हो गई घटनाएं

दो महीने बाद डेविड को होश आया और उन्हें लगा कि वो सपना देख रहे थे. पर उनका सपना हकीकत में तब बदला, जब सच में उनके कुत्ते की मौत हो गई. पड़ोसी कुत्तों ने उनके पालतू कुत्ते को नोच डाला! कुछ वक्त बाद उनका भाई भी स्टेज-4 के लंग कैंसर की वजह से मर गया. डेविड ने बताया कि उन्हें बचपन से भूत दिखाई देते थे. उनके अंदर सुपरनेचुरल पावर्स थीं. घर बदलने के बाद भी भूत उनका पीछा नहीं छोड़ते थे.

कोमा के बाद हो गए थे हाइपरटेंशन का शिकार

ये उनके लिए फरिश्तों जैसे थे जिन्होंने कई बार उनकी जान भी बचाई थी. उन्होंने कहा कि कोमा से लौटने के बाद उन्हें हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर की समस्या हो गई थी पर जब हकीकत में नजर आई घटनाएं घट गईं, तब उनकी सारी समस्याएं भी गायब हो गईं. वो आज भी इस बात का दावा करते हैं कि फरिश्ते उन्हें सही में नजर आते हैं और उन्हें भविष्य से जुड़ी चीजें बता जाते हैं.

