अगस्त में अचानक दुनिया से गायब हो जाएंगे 20 लाख लोग! 'भविष्य की सैर कर लौटे' शख्स का अजीबोगरीब दावा

टाइम ट्रैवलिंग (Time travelling) एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपने सुपरहीरो मूवीज़ में तो जरूर सुना होगा. यूं तो ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है मगर फिल्मों में जिस तरह इसे हकीकत बनाकर पेश करते हैं वो काफी चौंकाने वाला होता है. कई बार तो लोग टाइम ट्रैवलिंग को लेकर ऐसे अजीबोगरीब दावे (Weird claim by time travellers) करने लगते हैं कि उनकी बात सुनकर हंसी ही आ जाती है. हाल ही में एक और शख्स ने दावा किया कि वो भविष्य की यात्रा कर के लौटा है. वो सिर्फ यहीं नहीं रुका, उसने तो ये भी दावा किया कि कुछ ही महीनों में दुनिया से 20 लाख (20 lakh people will vanish in August 2022) से ज्यादा लोग गायब हो जाएंगे.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार कॉही नियोनार्ड (Kawhi Leonard) नाम के एक टिकटॉकर ने अपने एक वीडियो में काफी चौंकाने वाले दावे किए हैं. कॉही के वीडियो को एक दूसरे टिकटॉक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसमें भविष्य को लेकर अजीबोगरीब (Man claim weird future claims) चीजें बताई गई हैं. वीडियो में बताया गया है कि कॉही नाम के टाइम ट्रैवलर के लीक हुए डॉक्यूमेंट्स से पता चला है कि साल 2022 में कई हैरान करने वाली घटनाएं घटेंगी.

दावे के अनुसार अमेरिका में भूकंप आएगा. उसने एक और दावा किया कि दुनिया से 20 लाख लोग गायब हो जाएंगे. (फोटो: Tiktok)

भविष्य की सैर कर के आने का दावा

वायरल हो रहे वीडियो में बताया गया है कि 14 जुलाई 2022 को अमेरिका में भयंकर भूकंप आएगा जिसके बाद वहां की धरती दो भागों में बंट जाएगी. इसके बाद 9 अगस्त को दुनिया से 20 लाख से ज्यादा लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाएंगे. यही नहीं, 3 अक्टूबर 2022 को स्टॉकर्स नाम के अजीबोगरीब प्राणी धरती पर हमला कर देंगे. अब वैसे तो ये तमाम बातें सिर्फ अफवाह हैं जिनके बारे में कोई भी सच्चाई नहीं है मगर कॉही के फैन वीडियो को देखकर भगवान से दुनिया को बचाने की प्रार्थना करने लगे हैं.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

रिपोर्ट के अनुसार एक शख्स ने कहा कि सिर्फ भगवान ही इस मुश्किल परिस्थिति से बचा सकता है. एक ने कहा कि भगवान ये सुनिश्चित करेंगे कि हम सब सुरक्षित हैं. एक तरह जहां कई लोग इस विचित्र दावे के पक्ष में खड़े दिखाई दिए तो दूसरी ओर लोगों ने इस दावे का मजाक भी बनाया. एक शख्स ने कहा कि शायद ये शख्स मार्वल की सुपरहीरो मूवीज़ ज्यादा ही देख रहा है. इससे पहले शख्स ने ये भी दावा किया था कि सितंबर 2022 में एक मशहूर सेलिब्रिटी अपनी मौत का नाटक करेगा और दोबारा लौटकर आ जाएगा.

