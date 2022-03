शख्स ने किया पिछली जिंदगी में पायलट होने का दावा, विश्व युद्ध के दौरान हुई थी मौत, ढूंढ लिया 'अपनी कब्र'!

दुनिया में जितने लोग, उतनी बातें. हर किसी के अनुभव अलग, उनकी सोच अलग, उनकी मान्यताएं अलग और जिंदगी को जीने का नजरिया अलग. मगर कुछ लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी ऐसी विचित्र बातें बयान कर देते हैं जो इतनी अलग होती हैं कि कई बार उनपर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है. हाल ही में ब्रिटेन के एक शख्स (British man claims to remember past life) ने ऐसा ही किया. उसने दावा किया कि उसे पिछली जिंदगी के बारे में याद आ गया है और तब वो पायलट (Man claims to be pilot in past life) था.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार मैनचेस्टर (Mancherster, England) में रहने वाले 61 साल के स्टीव मुलिगन (Steve Mulligan) का जन्म 1961 में हुआ था. मगर उन्होंने हाल ही में दावा किया है कि उनका इससे पहले जन्म 19वीं सदी के अंत या 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था. नॉर्थ वेल्स लाइव वेबसाइट से बात करते हुए स्टीव ने दावा किया है कि वो पिछले जन्म में नॉर्थ वेल्स (north Wales) में रहा करते थे और उन्हें 1903 तक की हल्की-हल्की बातें याद आ गई हैं.

पहले विश्व युद्ध के दौरान पायलट होने का किया दावा

उन्होंने दावा किया कि वो एक पायलट थे और नॉर्थ वेल्स के लैंड्यूडनो (Llandudno, Wales) में रहा करते थे. उस जिंदगी में उनका नाम (Sydney Sutcliffe) और उनके पिता अब्राहम आर्थर सटक्लिफ पवेलियन थिएटर में एंटरटेनर थे. स्टीव के दावे के अनुसार उन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट होने के नाते पहले विश्व युद्ध (Man remembers death in past life as pilot in World war 1) में हिस्सा लिया था और तब उनकी मौत 1917 में प्लेन क्रैश होने के कारण फ्रांस में हुई थी.

स्टीव को मिली सिडनी के माता पिता की कब्र

रिपोर्ट के अनुसार स्टीव ने कहा कि वो जब बचपन में अपनी मां के साथ वेल्स के लैंड्यूडनो इलाके में जाते थे अपने आप रास्ते खोज लेते थे, उन्हें ऐसा मेहसूस होता था जैसे वो पहले यहां आ चुके हैं. उनकी मां भी तब काफी हैरान होती थीं कि उनके बेटे को कैसे रास्ते याद हैं. स्टीव ने बताया कि उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी तब याद आई जब उन्होंने पॉल गॉडडार्ड नाम के शख्स के साथ हिपनॉसिस सेशन किया. हाल ही में वो अपनी पत्नी के साथ लैंड्यूडनो में एक कब्रिस्तान गए जहां उन्होंने वर्ल्ड वॉर में मरने वाले सिडनी का नाम देखा. साथ ही उन्हें सिडनी के माता-पिता की भी कब्र दिखी जिसे देखकर वो चौंक गए. उन्होंने दावा किया कि उन्हें प्लेन क्रैश होने से पहले की कुछ चीजें हल्की-हल्की याद हैं.

