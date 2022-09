VIDEO: हिप्पो के विशाल मुंह के सामने बच्चा लगने लगा शख्स! हाथ के बराबर लंबे ब्रश से की सफाई

दरियाई घोड़े (hippopotamus) दिखने में चाहे जितने ही क्यूट क्यों ना लगें, मगर वो बेहद खतरनाक जीव होते हैं. उनके चेहरे का आकार और नुकीले दांत इंसान के पल भर में मार सकता है. ऐसे कई वाकये हुए हैं जब लोगों पर हिप्पो ने हमला किया है. मगर इन दिनों एक वीडियो वायरल (hippo mouth cleaning video) हो रहा है जिसमें एक शख्स हिप्पो के दांतों को साफ करता नजर आ रहा है. उसकी इस बहादुरी को देखकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट ‘अमेजिंग पोस्ट्स’ पर हाल ही में एक वीडियो (hippo viral video) शेयर किया गया है जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स हिप्पो के दांतों (Man cleaning teeth of hippo with large brush) की सफाई कर रहा है. हिप्पो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्तनधारी जीव हैं. इतना भारी वजन होने के बाद भी वो कमाल के तैराक होते हैं. ये भले ही शाकाहारी होते हैं मगर इंसान या अपने दुश्मन की जान लेने में जरा भी संकोच नहीं करते. खतरनाक जीव होने के बावजूद वीडियो में शख्स बहुत ही आराम से जानवर का दांत साफ कर रहा है.

