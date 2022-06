VIDEO: अनोखे उपाय से पीने योग्य बना दिया अशुद्ध पानी, प्लास्टिक की 'जादुई' थैली में डालकर अलग की गंदगी

दुनिया में पीने योग्य पानी बेहद तेजी से खत्म हो रहा है. ऐसे में पानी की बचत करना बहुत जरूरी है. WHO की रिपोर्ट के अनुसार 22 करोड़ लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है. साफ पानी की कमी से लोगों को कई ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं जो लाइलाज होती हैं. ऐसे में पानी को साफ करना बेहद जरूरी है. इन दिनों एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बेहद गंदे पानी (man clear water in 30 minutes) को साफ करते नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर हाल ही में एक वीडियो (man clearing water in plastic bag viral video) शेयर किया गया है जो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स पानी को साफ करते दिख रहा है. हैरानी की बात ये है कि उसने कीचड़ के पानी को पीने योग्य बना दिया जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. पानी को साफ करने के वैसे तो कई तरीके हैं मगर ये तरीका उन लोगों के लिए उपयुक्त लग रहा है जो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं या फिर कैंपिंग के लिए जंगलों में गए हैं.

We will need this soon in case we continue consuming water irresponsibly… pic.twitter.com/E2gvjYV8Wt

