VIDEO: जंगल घूमने निकले पर्यटकों की गाड़ी पर चढ़ गया चीता, खुली छत से सेल्फी लेने लगे लोग!

पिछले दिनों भारत में जब नामीबिया से 8 चीते आए तो पूरे देश ने इस पल को टीवी पर देखा और उत्साहित होकर सोशल मीडिया पर खुशी भी जाहिर की. भारत की धरती पर करीब 70 सालों बाद चीतों ने कदम रखा था, ऐसे में खुश होना तो लाजमी था. भारत में भले ही चीते इतने वक्त बाद आए हैं मगर अफ्रीका में इनकी संख्या काफी ज्यादा है. वहां जो लोग जंगल सफारी पर निकलते हैं, उनकी मुलाकात चीतों से जरूर हो जाती है. हाल ही में एक वीडियो चर्चा में है जिसमें एक शख्स चीते के साथ सेल्फी (Selfie with cheetah) लेता नजर आ रहा है.

आईएफएस अधिकारी क्लेमेंट बेन (Clement Ben IFS) अक्सर अपने ट्विटर पर जानवरों से जुड़े रोचक वीडियोज (amazing animal videos) पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में क्लेमेंट ने एक वीडियो (Clement Ben viral video) पोस्ट किया है जो काफी मजेदार लग रहा है. इस वीडियो में एक चीता (cheetah sit on tourist car in jungle) जंगल में नजर आ रहा है. मगर अचानक वो ऐसी हरकत करता है कि उसे देखने गए पर्यटक डर जाते हैं. पर फिर उनमें से सफारी का एक कर्मचारी चीते (man took selfie with cheetah) के साथ सेल्फी लेने लगता है.

African Selfie…Cheetah style pic.twitter.com/WnOHkB5J9D — Clement Ben IFS (@ben_ifs) September 21, 2022



चीता के साथ लिया सेल्फी

वीडियो में एक गाड़ी जंगल में खड़ी दिख रही है. तभी एक चीता वहां चलता हुआ आता है और गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है. गाड़ी ऊपर से खुली हुई है इसलिए वो जहां आकर बैठता है, वहां से पर्यटकों तक पहुंचना उसके लिए आसान है. लोग डर जाते हैं मगर उनमें से एक व्यक्ति, जो जंगल सफारी का कर्मचारी लग रहा है, अपनी जगह से उठता है और फोन में चीता के साथ सेल्फी लेने लगता है. गाड़ी में अंदर बैठी महिलाएं आंखें बंद किए दिख रही हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 4 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कुछ लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक महिला ने कहा कि गाड़ी में बैठे लोग कितने लकी हैं, वो खुद भी चीता के साथ इतनी नजदीक से फोटो खिंचवाना चाहती है. एक शख्स ने मजाक में कहा- सेल्फी निकालने वाली दिव्य आत्मा जिंदा भी है क्या ? पूरा वीडियो दिखाओगे तो ही मानूंगा. एक ने कहा कि शख्स काफी दिलेर है जिसने बिना डरे ऐसा काम कर दिया.

