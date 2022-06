VIDEO: आसमान ने बरसाई 'आग' तो स्कूटी की सीट पर डोसा बनाने लगा शख्स! गर्मी का प्रकोप देख दंग हुए लोग

भारत में गर्मी (Heat waves in India) अपने चरम पर है. उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर कोई राहत की बारिश का इंतजार कर रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे आसमान आग बरसा रहा है. खबरों में आपने अलग-अलग शहरों के तापमानों के बारे में सुना होगा. कहीं 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जा रहा तो कहीं लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है. इस परिस्थिति में भी लोग मजेदार वीडियोज बनाने से नहीं थक रहे. इन दिनों एक शख्स का वीडियो काफी चर्चा में है जिसने स्कूटी की सीट पर डोसा (Man cook dosa on scooty seat) बना लिया.

हैदराबाद के एक शख्स ने स्कूटी पर डोसा (Hyderabad man cook dosa on scooty seat) बनाकर सभी को चौंका दिया है. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हैरानी की बात तो ये है कि डोसा (making dosa on scooty video) पक भी जाता है. उत्तर भारत में जहां लू और 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान दर्ज किया जा रहा है, वहीं साउथ इंडिया में भी ज्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है. हैदराबाद में हाल-फिलहाल 40 डिग्री और उससे ऊपर का तापमान रिकॉर्ड किया गया.

#WATCH | Bizarre techniques out on internet display as temperature crosses 40 degrees in Hyderabad.

This man cooks Dosa on his scooty. Interestingly, dosa is not only flipped to the other side but also gets cooked.#ViralVideo #ViralPost #DosaVideo #Dosa #Hyederabad pic.twitter.com/G8k0fLhgAy

— News18 (@CNNnews18) June 5, 2022