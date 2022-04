शख्स ने मछली को सड़क पर टहलाने के लिए बनाया खास एक्वेरियम, पार्क में लेकर निकला तो लोग रह गए दंग

आपने अक्सर माता-पिता को पार्क में या सड़कों पर अपने नवजात बच्चों को प्रैम में टहलाते देखा होगा. आपने कुत्ते या बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को रखने वाले लोगों को भी देखा होगा कि वो अपने पेट्स को पार्क में टहलाने निकलते हैं. मगर क्या आपने कभी किसी को मछली को टहलाते देखा है? आप ये सुनकर ही दंग रह जाएंगे मगर एक युवक (Man creates fish tank to take fishes for a walk) ने हाल ही में ऐसा ही किया है.

ऑडिटी सेंट्रेल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार तायवान के शहर तायपी (Taipei, Taiwan) में लोगों ने कुछ दिन पहले दावा किया कि उन्होंने एक शख्स को पार्क में देखा है जो एक फिश टैंक (Man takes fishes for a walk in Taiwan) में मछली टहलाता है. लोगों ने दावा किया कि वो बच्चों को टहलाने वाली गाड़ी प्रैम की तरह दिखने वाली गाड़ी में मछली को टहलाता है. जब शख्स की फोटोज वायरल होने लगीं तब पता चला कि वो असल में तायवान का एक यूट्यूबर (Youtuber creates custom fish tank) है जिसका नाम हुआंग शिआओजी है जिसे लोग जेरी (Huang Xiaojie, aka ‘Jerry’) के नाम से जानते हैं.



फिश टैंक में लेकर मछलियां टहलाने निकलता है शख्स

बीते 23 अप्रैल को जेरी ने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है और लोगों को अपने आविष्कार के बारे में बताया. उसने कहा कि मछली के लिए ऐसा टैंट बनाना जिसमें उसे टहलाने लेकर निकला जा सके, काफी मुश्किल था. शख्स ने एक चलने वाली ट्रॉली में मछली का एक्वेरियम लगाया और उसे लेकर पार्कों में सड़कों पर निकल गया. उसको देखकर लोग हैरान थे क्योंकि मछली को टहलाते हुए लोगों ने किसी को पहली बार देखा है.

शख्स के पास हैं 3 गोल्ड फिश

शख्स ने फिश टैंक को एक बैट्री से भी जोड़ा है. जिसकी मदद से टैंक में फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा है, ऑक्सीजन के लिए एयर पंप लगा है और लाइटिंग सिस्टम भी लगा है जिससे अगर वो मछलियों को रात में लेकर निकले तो लोग उन्हें देख लें. शख्स के पास 3 गोल्ड फिश हैं जिन्हें वो वॉक पर ले जाता है और सुरक्षित घर लेकर आने पर उसने अपने प्रोजेक्ट को सफल बताया है. कई लोगों ने शख्स को टैंक में सुधार करने के और भी सुझाव दिए हैं जैसे झटका कम लगने के लिए शॉक डैंपनिंग सिस्टम लगाना आदि.

