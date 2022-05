VIDEO: बिना हाथों के भी शख्स ने कुल्हाड़ी से काट डाली लकड़ी! हिम्मत देख एक्टर आर माधवन भी रह गए दंग

इस दुनिया में जीत उसी इंसान की होती है जिसके अंदर कमियों के बावजूद कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है. इंसान अगर कमियों से डर जाता है तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता. इस बात का जीता जागता सबूत एक वीडियो में नजर आ रहा है जो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नजर आ रहा शख्स (Man cut without hands cut wood) इस बात को साबित कर रहा है कि विकलांगता के बावजूद अगर कोई हिम्मत दिखाता है तो विजय होता है.

ट्विटर यूजर जॉन पॉम्पलियानो ने हाल ही में एक वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें एक शख्स का जज्बा देखने लायक है. वीडियो में शख्स (Man cutting wood with axe without hands video) के दोनों हाथ नहीं हैं, उसके बावजूद वो कुल्हाड़ी पकड़कर लकड़ी काटते हुए नजर आ रहा है. बड़ी बात ये है कि वो अपने काम में इतना परफेक्ट नजर आ रहा है कि हाथ ना होते हुए भी वो लकड़ियों को एक बराबर से काट रहा है.

If there is a will, there is a way.

Much respect to this guy for getting the job done despite adversity 👏🏼 👏🏼 👏🏼 pic.twitter.com/ItCT5XKwsZ

— John Pompliano (@JohnPompliano) May 4, 2022