VIDEO: कैंची से कागज काटकर शख्स ने बना दिया महिला का चेहरा, कभी नहीं देखी होगी ऐसी कलाकारी

आर्टिस्ट अपनी कला से हर किसी का दिल जीत लेता है. कई बार वो ऐसी-ऐसी ड्रॉइंस बना देते हैं कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं कि वो कैमरे से खींची हुई फोटो है या फिर पेंट ब्रश का कमाल. मगर एक आर्टिस्ट बिना पेंट ब्रश और रंगों के ऐसी तस्वीर बनाने में कामयाब रहा है जिसे देखकर कोई भी दंग हो सकता है. व्यक्ति ने सिर्फ कैंची से कागज काटकर (Man creates woman’s face on paper) एक महिला की खूबसूरत आकृति बना डाली.

फेसबुक पेज शंघाइस्ट पर कुछ साल पहले एक वीडियो (creating face with paper viral video) पोस्ट किया गया था जो आज भी अक्सर वायरल हो जाता है और लोगों को खूब एंटरटेन करता है. इस वीडियो की खासियत ये है कि इसमें नजर आने वाला एक व्यक्ति सिर्फ कैंची और कागज (Woman’s face using scissors and paper video) का इस्तेमाल कर के एक महिला का चित्र बना देता है. आप कहेंगे कि आर्ट और क्राफ्ट के जरिए तो बहुत से लोग खास चीजें बना लेते हैं तो फिर इस शख्स में क्या खास है. मगर उसकी खासियत आप तब देखेंगे जब उसके द्वारा बनाए गए इस चित्र को देखेंगे.



कैंची से डिजाइन बनाता दिखा शख्स

वीडियो में एक महिला स्थिर खड़ी है और सामने की ओर देख रही है जबकि उसके बगल में एक शख्स काले रंग के छोटे से कागज को कैंची से काटता नजर आ रहा है. वो बार-बार महिला के चेहरे की तरफ देखता है और फिर कैंची से कागज काटने लगता है. कुछ ही सेकेंड बाद जब वो कागज कैमरे में दिखाता है तो उसमें महिला के साइड फेस की हूबहू आकृति बनी नजर आ रही है. कागज पर महिला का चश्मा, उसके पोनीटेल बाल, नाक, होंठ सब हूबहू मिलते जुलते बने दिख रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 99 लाख व्यूज मिल चुके हैं और 4 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया है. कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि शख्स का टैलेंट कमाल का है. एक शख्स ने मजाक में कहा कि वीडियो में नजर आ रहे लोग चाइनीज दिख रहे हैं ऐसे में आर्टिस्ट के लिए डिजाइन बनाना इसलिए आसान होगा क्योंकि वहां हर कोई एक जैसा ही दिखता है. एक शख्स ने कहा कि कुछ टैलेंट आपको ज्यादा पैसा नहीं दिलाएंगे ऐसे में वो टैलेंट किसी काम के नहीं होते हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news