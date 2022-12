Video: फ्लाइट हुई कैंसिल तो सामान पाने के लिए शख्स ने की जद्दोजहद! मिलते ही एयरपोर्ट पर मचा दिया हंगामा

क्रिसमस आते ही दुनियाभर में फ्लाइट का ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण भीड़ भी काफी ज्यादा हो जाती है. इस बीच उत्तरी गोलार्द्ध में आने वाले देशों में दिसंबर का महीना भीषण ठंड का होता है, जिसकी वजह से फ्लाइटें कोहरे और ठंड के तूफान की वजह से लेट हो जाती हैं या निरस्त कर दी जाती हैं. ऐसे में यात्रियों की समस्या भी बढ़ जाती है. पर जब उन्हें इस समस्या से निजात मिलता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता. हाल ही में एक यात्री ने इसी खुशी का इजहार अमेरिका के एक एयरपोर्ट (Man shouting at airport video) पर किया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

सीबीएस शिकागो न्यूज चैनल के पत्रकार नोएल ब्रेनन (Noel Brennan) ने हाल ही में एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक व्यक्ति एयरपोर्ट (Man dance after retrieving luggage) पर चिल्लाते दिख रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- “2 साउथवेस्ट फ्लाइट्स के कैंसिल होने के बाद जब पैट्रिक कियानी, शिकागो के मिडवे एयरपोर्ट पर अपने सामान से मिले तो उनका रिएक्शन ऐसा था. उन्होंने पूरे एयरपोर्ट को बता दिया कि उनके साथ क्या हुआ है.”

After two canceled Southwest flights, Patrick Keane was finally reunited with his bag at Midway, and he let the entire airport know how it felt. @cbschicago pic.twitter.com/aB2vZmRySP

— Noel Brennan (@Noeltbrennan) December 28, 2022