20 औरतों को एक साथ धोखा दे रहा था शख्स, सोशल मीडिया के एक वीडियो ने उठा दिया राज़ से पर्दा

सोशल मीडिया का असली काम अंजान लोगों को मिलाना है मगर सोशल मीडिया पर हकीकत में ऐसा कम ही देखने को मिलता है. पर इन दिनों न्यू यॉर्क (New York) के टिकटॉक स्पेस पर ऐसी हलचल मची है कि उसे देखकर लग रहा है वाकई सोशल मीडिया के पास ये ताकत है कि वो अंजान लोगों को जोड़ दे. दरअसल, एक वायरल वीडियो के चलते अमेरिका के न्यूयॉर्क (New York, America) की कुछ महिलाओं को पता चला कि वो सभी एक ही शख्स को डेट (Multiple women dated single man) कर रही हैं.

द इंडिपेंडेंट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी घटना की शुरुआत होती है टिकटॉक पर वायरल एक वीडियो (Tiktok video revealed truth of man dating multiple woman) से. पिछले मंगलवार को टिकटॉक यूजर मिमी शाओ (Mini Shou) ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने बताया कि वो कैलेब नाम के एक शख्स को डेट कर रही थी मगर अचानक से वो गायब हो गया और घोस्टिंग (Ghosting) करने लगा. घोस्टिंग का अर्थ होता है अचानक किसी से सारे संपर्क तोड़ लेना और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं देना.

I don’t think I’ve seen anything unite as many 20-something women in nyc like the exposing of West Elm Caleb… the chokehold he has on my TikTok timeline right now is wiiiiild pic.twitter.com/A92k44wmpY

— Jenna Amatulli (@ohheyjenna) January 19, 2022