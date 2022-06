बिना हैंडल पकड़े ही शख्स ने चलाई भारी भरकम बाइक, देखने वाले भी रह गए दंग! वायरल हो रहा Video

सड़कों पर स्टंट करते हुए चलना कितना खतरनाक हो सकता है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे. अक्सर लोग स्टंट (Stunt on road video) करने के चक्कर में चोटिल हो जाते हैं. कई बार तो लोगों की जान तक चली गई है. यही नहीं, उनके कारण दूसरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर स्टंट करने की आवश्यकता है भी, तो बेहद सावधानी से करना चाहिए. इन दिनों एक शख्स का स्टंट करते वीडियो काफी चर्चा में है. वो बीच रोड पर बिना हैंडल पकड़े बाइक (Man riding bike leaving handle video) चलाते दिख रहा है.

द टैलोन नाम के फेसबुक पेज पर हाल ही में एक वीडियो (Man doing stunt on bike on road video) शेयर किया गया है जो बेहद हैरान करने वाला लग रहा है. उसका कारण ये है कि वीडियो में एक शख्स ने बाइक सड़क पर खतरनाक स्टंट किया है. वीडियो देखकर आपको बार-बार ऐसा लगेगा कि अचानक उस शख्स के साथ कोई हादसा ना हो जाए. यूं तो वो किसी हादसे का शिकार नहीं होते दिख रहा है मगर उसके द्वारा की गई हरकत डराने वाली है.



बाइक का हैंडल छोड़कर चलाते नजर आया शख्स

वीडियो में एक व्यक्ति बेहद भारी भरकम सी दिखने वाली बाइक को चलाता नजर आ रहा है. वो अपने हाथ को बड़े ही आराम से हैंडल से हटा ले रहा है और फिर बाइक पर पीछे की तरफ झुक भी जा रहा है. बाइक इतनी भारी है कि वो स्थिर होकर चल रही है. किसी-किसी मोड़ पर तो वो पूरा ही लेटते हुए नजर आ रहा है. उसके अगल-बगल से कारें गुजरती नजर आ रही हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. बहुत से लोगों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने कहा कि बाइक चलाते व्यक्ति को देखकर समझ आ रहा है कि उसे गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से आता है. वहीं एक ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के गाड़ी चलाने पर ही पाबंदी लगा देनी चाहिए. वहीं एक शख्स ने कहा कि ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं मिलना चाहिए. एक शख्स ने कमेंट में लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे शख्स ने ज्यादा ही एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन कर लिया है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news