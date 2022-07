VIDEO: सड़क पर रहने वाले बेघर लोगों को शख्स ने बांटा खाना, रिएक्शन देखकर आंखों में आ जाएंगे आंसू

दुनिया में बहुत से लोग गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. वो उनके खाना और जरूरत की अन्य चीजें बांटते हैं. एक तरह वो दया और उदारता में ऐसा करते हैं मगर उन बेसहारा लोगों के लिए ऐसे लोग भगवान से कम नहीं होते. जब उन्हें अनाज का दाना मिलता है तो उनका रिएक्शन देखने लायक होता है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो (Man gift grocery to homeless people video) चर्चा में हो जो आपको भावुक कर देगा. इस वीडियो में एक शख्स गरीबों (homeless people emotional reaction after getting food viral) को खाना बांटते दिख रहा है.

इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने हाल ही में एक वीडियो रीट्वीट किया है जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स सड़क पर रहने वाले बेघर (Man donate homeless people on road) लोगों को खाना बांटते दिख रहा है. वीडियो की खास बात सिर्फ खाना बांटना नहीं है, क्योंकि आपको लग सकता है कि वो तो हर कोई कर लेता है मगर उन लोगों का रिएक्शन इस वीडियो में देखने लायक है.

The beauty of giving.. pic.twitter.com/l8s3axYRPq — Harsh Goenka (@hvgoenka) July 17, 2022



गरीब लोगों को शख्स ने चुपके से बांटा खाना

वीडियो में कुछ गरीब लोग सड़कों पर बैठे दिख रहे हैं और एक शख्स उन्हें राशन-अनाज थैली में बांटता नजर आ रहा है. वो उन्हें अपने बारे में नहीं बताना चाह रहा है इसलिए चुपके से थैली उनके पास रखकर वहां से भाग जा रहा है. जब अचानक गरीब लोग उस थैली को देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं. कई तो फूट-फूटकर रोने लगते हैं. उनमें एक शख्स विकलांग भी नजर आ रहा है जो थैली मिलने के बाद इमोशनल हो जा रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ये वीडियो वायरल हो रहा है. इसे 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि हजारों लोगों ने इसे लाइक किया है और अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर दावा किया कि ये वीडियो पाकिस्तान का है. वहीं बहुत से लोगों ने नेक दिल व्यक्ति की तारीफ की जिसने लोगों को खाना बांटा है जबकि बहुत से लोगों ने उस शख्स पर गुस्सा भी जाहिर किया है. एक ने कहा कि जिनको दे रहे हैं, उन्हें नहीं बता रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया को बता दे रहे हैं. वहीं एक शख्स ने कहा कि दान देने में बहुत खुशी मिलती है, जो दे रहा है उसे भी और जिसे मिल रहा है उसे भी.

