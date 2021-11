ट्रैफिक से बचने के लिए कार की सीट को शख्स ने दिया इंसान का रूप, पुलिस भी देखकर रह गई दंग!

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरू, कोलकाता जैसे महानगरों में रहने वाले लोग ऑफिस के वक्त पर लगने वाले जाम से बखूबी परिचित होते हैं. ज्यादा ट्रैफिक (Traffic Jam) के चलते लोगों को काफी मुश्किलें होती हैं और घर से ऑफिस या ऑफिस से घर जाने में समय भी लगता है. ऐसे में कई बार लोग कम इस्तेमाल करने वाले रास्तों को विकल्प के तौर पर चुनते हैं या फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन (Traffic Rules Violations) कर देते हैं. हाल ही में एक शख्स ने ट्रैफिक (Man weird way to violate traffic rule) से बचने के लिए ऐसा तरीका खोज निकाला जिसने सभी को दंग कर दिया. मगर इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा.

न्यूयॉर्क राज्य (New York State) के सफॉक काउंटी (Suffolk County) में एक हैरान करने वाली घटना हुई. सफॉक पुलिस ने इस घटना का जिक्र अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी किया है. हुआ यूं कि सुबह के वक्त जब ऑफिस जाने वालों की भीड़ लग जाती है तो ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है. उसी ट्रैफिक से बचने के लिए एक शख्स ने ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट को जैकेट (Man dresses up car seat to look like passenger) और टोपी पहना दी जिससे कि वो कोई इंसान लगे और शख्स बिना किसी परेशानी के एचओवी रास्ते से बिना परेशानी के निकल जाए. हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया.

View this post on Instagram A post shared by Suffolk County Police (@scpdhq)



सीट को पहना दिया टोपी और जैकेट

इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार लॉन्ग आइलैंड एक्सप्रेसवे पर ऑफिसर कोडी एक्जुम ड्यूटी पर तैनात थे. जैसे ही उन्होंने सड़क पर इस गाड़ी को देखा, उन्हें पैसेंजर सीट पर बैठे शख्स को देखकर कुछ हैरानी हुई. उन्हें समझ आ गया कि उस शख्स में कुछ तो गड़बड़ है. उन्होंने तुरंत ही गाड़ी को रोका और पाया कि शख्स ने सीट को जैकेट पहना दी है और उसके ऊपर एक टोपी लगाकर जैकेट (Man made the seat wear jacket and cap) की हुडी डाल दी है. ऐसा करने से सीट बिल्कुल इंसान की तरह लग रही थी. जब पुलिस ने शख्स को पकड़ा तो उन्होंने तुरंत ही उसका चालान काट दिया क्योंकि वो एचओवी लेन के नियमों का उल्लंघन कर के गाड़ी चला रहा था. फिर उसे अन्य तीन लेनों से भेजा गया.

क्या होती है एचओवी लेन

कई देशों में जनता की सुविधा के लिए सड़क पर लेन का विभाजन कर दिया जाता है. इनमें से एक लेन होती है एचओवी (HOV) जिसका अर्थ है हाई ऑक्यूपेंसी लेन (High Occupancy Lane). इस लेन में वही गाड़ियां यात्रा कर सकती हैं जिसमें एक से ज्यादा लोग बैठे हों. ये लेन खासकर पूलिंग करने वाली कैब या बसों के लिए खाली छोड़ी जाती है. इससे ट्रैफिक जाम की स्थित में कुछ राहत मिलती है. जो लोग अकेले गाड़ी चलाते हैं उन्हें अन्य तीन लेनों का इस्तेमाल करना पड़ता है. अमेरिका में अगर कोई शख्स एचओवी लेन पर अकेले गाड़ी चलाता है तो उसका चालान कट जाता है.

