मंगेतर का चौंकाने वाला वीडियो देख शख्स के उड़े होश! शादी वाले दिन ही अलग हो गए दूल्हा-दुल्हन

किसी के लिए भी उसके शादी का दिन बेहद खास होता है. लोग अपनी शादी पर तरह-तरह की तैयारियां करते हैं जिससे वो दिन सबसे खास बन जाए मगर सोचिए कि शादी के ही दिन कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे दूल्हा-दुल्हन (Bride-Groom fight on wedding day) अलग हो जाएं तो कैसा लगेगा! बेशक ये हैरान करने वाली बात है मगर ऐसा ही कुछ हाल ही में एक कपल के साथ हुआ जो अपनी शादी वाले दिन (Couple separated on wedding day) ही एक दूसरे से अलग हो गए.

ट्विटर पर एक महिला का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसने इस विचित्र घटना के बारे में बताया है. इस खबर के बारे में बताने से पहले साफ कर दें कि न्यूज18 हिन्दी इस खबर के सच होने की पुष्टि नहीं करता है, ये एक वायरल पोस्ट है जो काफी चर्चा में है. पोस्ट में महिला ने बताया कि कैसे एक शख्स ने अपने मंगेतर (man ghosted his fiancé on their wedding day) का वीडियो देखकर उससे शादी वाले दिन ही रिश्ता तोड़ लिया.

ट्विटर पर एक महिला का पोस्ट वायरल हो रहा है जिसने इस घटना के बारे में बताया. (फोटो: Twitter/@PinkkBlossom)

मंगेतर का अश्लील वीडियो देखकर दंग हुआ शख्स

महिला ने लिखा कि दूल्हे को शादी वाले दिन ही दुल्हन की बहन ने एक वीडियो भेजा जो दुल्हन की बैचलर पार्टी (Woman vulgar act on bachelorette party) का था. वीडियो में दुल्हन एक पुरुष स्ट्रिपर के साथ अश्लील हरकतें करती दिख रही थी जिसे देखते ही दूल्हे के पैरों तले जमीन खिसक गई. इसके बाद दूल्हे ने तुरंत ही रिश्ता तोड़ लिया. आपको बता दें कि ये पोस्ट वायरल हो गया है. इसको 41 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और 15 हजार से ज्यादा रीट्वीट्स हैं. यही नहीं, पोस्ट पर 1 हजार से ज्यादा कमेंट हैं.

लोगों ने पोस्ट पर किया कमेंट

इस पोस्ट पर कमेंट कर कई लोगों ने हैरानी जताई है. एक शख्स ने कहा कि वीडियो शेयर कर खबर का प्रूफ दीजिए तो दूसरे ने कहा कि महिला को तुरंत ही अपनी बहन से रिश्ता तोड़ देना चाहिए. एक शख्स ने कहा कि अगर दो लोग आपस में प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो शादी से पहले उन्हें इस तरह की हरकत कभी नहीं करनी चाहिए. एक ने कहा कि महिला गलत तो थी मगर उससे भी ज्यादा गलत उसकी बहन थी. दूसरी ओर बहुत से लोग महिला का भी साथ दे रहे हैं. उनका कहना है कि दूल्हे ने भी शादी से पहले बैचलर पार्टी की होगी, और बैचलर पार्टी में जो होता है वो उसी रात के लिए होता है, उसे भूल जाना चाहिए.

