VIDEO: फोन पर बात करते-करते फिसला पैर, स्विमिंग पूल में गिरा शख्स मगर हाथों से नहीं छूटा मोबाइल!

हादसे कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं. ऐसे में लोगों को काफी ध्यान देना चाहिए. मगर जब आदमी फोन पर बात कर रहा होता है तो सारा ध्यान कॉल पर लगे होने के कारण इंसान गलतियां कर देता है. ऐसा ही कुछ एक शख्स के साथ भी हुआ जब वो फोन पर बात करते-करते एक स्विमिंग पूल (Man fell in swimming pool continues talking) में गिर गया. मगर हैरानी इस बात की है कि गिरने के बावजूद उसके हाथों से उसका फोन (Man doesn’t cut phone after falling video) नहीं छूटा. इस वजह से सोशल मीडिया पर लोग मजाक कर रहे हैं.

आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा (Dipanshu Kabra) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक फनी वीडियो शेयर किया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. वीडियो (Man fall in swimming pool to save phone viral video) इसलिए फनी है क्योंकि शख्स गिरने के बावजूद फोन पर बात करना जारी रखे हुए नजर आ रहा है. उसने खुद को पानी में पूरी तरह गिरने से इस तरह बचाया कि वो सीधे बैठा और बात करता रहा.

That must be an important call. 😅 pic.twitter.com/PJHkI5hpno

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) July 16, 2022